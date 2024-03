Gran Hermano: nominados, quiénes entrarán a la casa y qué es el “Golden Ticket”

Nicolás se convirtió por primera vez en el líder de la casa de Gran Hermano, por lo que este jueves utilizó su potestad y modificó la placa de nominados de cara a la eliminación del domingo.En la gala de este jueves, conducida como siempre por Santiago del Moro, el líder, que tuvo su inmunidad en las nominaciones del miércoles, sacó a uno de los nominados y agregó a un jugador a la placa, generando sorpresa.El líder tomó su primera decisión y subió a Virginia a la placa. Luego, tuvo que sacar a alguien, y eligió salvar a Bautista.Furia (sancionada)Isabel (sancionada)LisandroAgostinaJoelVirginiaLuego que el líder Nicolás modificara la placa de nominados de cara a la eliminación del domingo, Santiago del Moro brindó novedades para la próxima semana que podrían cambiar el juego de Gran Hermano 2023.Días atrás el conductor de Telefe había adelantado que se venía el “Golden Ticket” y este jueves reveló de qué se trata, pero además anunció nuevos y sorpresivos ingresos al reality.Del Moro contó este jueves que Gran Hermano decidió darle dos “tickets dorados” a dos ex participantes para que puedan regresar a la casa. Se trata de los dos con más votos en la gala del regreso, pero que no llegaron a ingresar ya que fueron superados por Cata, Joel e Isabel.De esta manera, quienes lograrán volver a la casa más famosa del país son quienes quedaron en cuarto y quinto lugar en el repechaje: Denisse y Sabrina, que entonces regresarán al juego.Las novedades del reality más famoso del país no quedaron ahí, ya que el conductor contó que ingresarán otros dos nuevos participantes.El lunes habrá una gala especial para que vuelvan Denisse y Sabrina, pero a través de la cual también entrarán dos jugadores nuevos, desconocidos para los espectadores.