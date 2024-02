La “playlist” de Messi sorprende al mundo: ¿qué música escucha?

Playlist de Lionel Messi

A escasas horas de que el futbolista Lionel Messi debute con su Inter Miami ante Real Salt Lake en una nueva temporada en la MLS de los Estados Unidos, se dio a conocer el listado de canciones preferidas del capitán de la Selección Argentina.La compañía tecnológica Apple, que tiene los derechos de televisación de la MLS y patrocina la liga estadounidense, publicó una Playlist exclusiva con los temas más escuchados por Messi. Entre las 60 canciones elegidas por La Pulga se encuentran artistas argentinos, latinos y algunos pocos de habla inglesa.“No hay dudas de que lo que Lionel Messi puede hacer con una pelota de fútbol en los pies es de otro mundo. Pero una cosa que lo hace igual al resto de nosotros es su amor por la música, desde el pop y el rock latinos hasta el reggae y la cumbia de su Argentina natal. Esta lista de reproducción exclusiva está inspirada en el GOAT cuando busca concentrarse”, presentó la plataforma Apple Music en su sitio web con el listado llamado: ‘Messi: Warm-up’ (entrada en calor).La compañía cita una frase de Messi y la importancia de la música en su vida: “Desde que tengo uso de razón, la música ha desempeñado un papel importante en mi vida, especialmente los días de partido. La música tranquiliza mi mente, me ayuda a mantener la calma y la relajación”.Uno de los artistas favoritos de Leo en su adolescencia y que está en esta lista de reproducción es Sergio Torres, al que reconoció como uno de los más escuchados en una entrevista cuando recién comenzaba su carrera en Barcelona.El cantante de cumbia santafesina asoma con su hit ‘Mira cómo baila’. Incluso llegó a cantar el himno en un partido de la selección argentina.También se destacan ritmos muy escuchados en la Argentina, como el cuarteto de La K’onga con el tema ‘Ya no vuelvas’, o el hit del verano: ‘La Morocha’, de Luck Ra y BM. Otros artistas como Peso Pluma, Bizarrap, Bad Bunny, J Balvin, María Becerra y Maluma copan la playlist del crack rosarino.En cuanto a los éxitos del rock y pop de habla inglesa, Messi eligió el clásico ‘Highway to Hell’ de AC/DC, ‘Vertigo’ de U2, ‘Feel Godd Inc.’ de Gorillaz, ‘Don’t stop the Music’ de Rihanna y ‘Viva la Vida’ de Coldplay.Pero también se vio el lado más romántico de Leo con algunos temas que hablan del amor, como ‘Hijo’ de Los Cafres, ‘Tú sin mí' de Dread Mar I, ‘Darte un beso’ de Prince Royce y ‘A Dios le Pido’ de Juanes. Fuente: (Crónica)