Ana Rosenfeld sufrió accidente en auto y contó cómo fue

La famosa abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, sufrió en las últimas horas un grave accidente. La profesional tuvo que ser internada de urgencia y había ingresado en observación hospitalaria, para determinar si tiene lesiones y la gravedad de las mismas.

“No pasé delante de nadie, fue Pamela a pedir el turno, yo me quedé sentadita quieta. Cuándo les dijo cuál era el tema, enseguida me hicieron entrar para ponerme un cuello, simplemente hasta que me hicieron todos los estudios, las radiografías, resonancia y demás. Así que no salté el turno de nadie”, aseguró la abogada.



Así mismo, Ana Rosenfeld le reveló que le habían dado el alta y que ya había vuelto a su casa, desde donde mandó el mensaje de voz más tranquila.



Cómo fue el accidente de Ana Rosenfeld que la dejó con cuello ortopédico

Ángel de Brito fue quien dio la primicia y reveló de que se trató el accidente: “Fue un accidente vehicular, nada grave, un leve traumatismo. Estuve hablando con ella hasta recién, fue hace un rato. La trasladaron al hospital Alemán”



Tras conocerse la noticia, no revelaron más detalles del siniestro vial, pero si confirmaron que le dieron el alta, que volvió a su casa y que se estaba recuperando, llevando la tranquilidad a todas las personas.



Los íntimos detalles que reveló Ana Rosenfeld de la visita de Wanda Nara al país

Tras la visita de Wanda Nara a la Argentina, su amiga y abogada, Ana Rosenfeld, reveló íntimos detalles de como se dio. “Vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, había informado.



Sin embargo, luego adelantó que no puede detallar nada más sobre su viaje, que tiene que ver con un nuevo proyecto en el país: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo ‘Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada’”. (La Cien)