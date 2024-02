Brillos y corazones: el look de Sol Pérez con el que mostró su cuerpo tonificado

Sol Pérez, famosa comentarista del debate de Gran Hermano y celebridad destacada en Argentina, sigue atrayendo el interés de sus seguidores en las plataformas digitales con sus vistosos atuendos. Cada vez que aparece en televisión quiere llamar la atención y así lo hace ya que apuesta por los outfits más vistosos.En esta nueva ocasión, la blonda optó por dos prendas de puras lentejuelas y brillos en color fucsia. La parte de arriba es un top muy pequeño.En la parte de abajo, completó el look con una falda corta creada también con lentejuelas y que se ajustó a su cuerpo para demostrar que tiene las mejores curvas del país. Los detalles estuvieron en sus grandes aros conformados por lentejuelas transparentes de corazón y unas botas altas en color blanco.Sin lugar a dudas, Sol tiene un asesor de imagen que lo da todo cada vez que se trata de conformar un estilazo para los diferentes programas del debate de Gran Hermano. Aunque esta vez no compartió las fotos en un posteo, seguramente se llevó todos los likes en las stories compartidas en su cuenta de Instagram.Con más de 6 millones de seguidores, la celebridad argentina no solo ha conquistado la televisión sino también el universo digital. En esta ocasión, la admiración se desató gracias al deslumbrante look de fantasía creado por su talentoso peluquero, Camilo Durán.La publicación de Camilo Durán, quien compartió la deslumbrante imagen de la ex chica del clima, no tardó en acumular cientos de likes.El look en cuestión consistió en un mini vestido celeste con volados en la falda, resaltando la envidiable figura de Pérez. Sin duda, el protagonista indiscutible de su atuendo fue el pronunciado escote, que añadía un toque de audacia y sensualidad a su presencia. (Los Andes)