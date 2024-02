Sofía Clerici contó que toma sangre y mostró los tragos que prepara

Sofía Clerici volvió a generar todo tipo de comentarios en las redes sociales cuando contó que toma sangre para verse más joven. Todo comenzó cuando la modelo publicó una foto de su cena y un usuario le preguntó que trago tenía en la mesa. “Perdón, ¿qué tomás?”, quiso saber el usuario. “Sangre”, respondió Clerici.La revelación trajo cientos de reacciones, y la modelo aclaró que sus palabras eran ciertas: “Para los que no me creen, tengo siempre 9 tubos en mi heladera/freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana. A veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos”.Según explicó, esta costumbre la ayuda a verse más joven: “Por eso soy una muñeca de porcelana jiji. Sí, y no soy del montón”. Luego de hacer la publicación, Sofía mostró que recibió muchos mensajes preguntándole cómo era el procedimiento que llevaba adelante.“¡Se pasan! Miles quieren saber mi secreto, pero no todos se merecen la respuesta”, escribió la influencer y compartió un video para mostrar la cantidad de mensajes que recibió al respecto. Al ver la repercusión, agregó: “Bueno, voy a pensar seriamente la idea de ir a la TV a contarlo ya que no paran jaja”.Mientras la Justicia la investiga por el “Yategate”, Sofía Clerici hizo un picante posteo dedicado a otra mujer. Al instante, muchos internautas especularon que se trata de un mensaje para Jesica Cirio.“No hay nada peor que una cornuda resentida arrastrada jajaja”, comenzó escribiendo en una historia que subió a su cuenta de Instagram, donde amás de 2 millones de seguidores. Acto seguido, arremetió: “Estar en ese lugar es muy bajo”.Sofía Clerici y un sugerente posteo en Instagram (Foto: captura Instagram/sofiaclericiok)Por último, la exnovia de Martín Insaurralde concluyó: “Un poquito más de dignidad hay que tener, chiquis”. Pochi, la dueña de la cuenta de chimentos Gossipeame, compartió en sus stories su teoría que involucra al exintendente de Lomas de Zamora.“¿Será porque Tincho le likea a Jesi y le picaron los celos?”, se preguntó, junto a la captura de una foto de Cirio abrazando a Chloe, la hija que tuvo con el político, en la que se puede ver el “me gusta” de Insaurralde. Fuente: (Tn)