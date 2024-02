Falta muy poco para el estreno de la película sobre Nahir Galarza

Nahir Galarza está detenida luego de haber sido hallada culpable del homicidio de Fernando Pastorizzo, su pareja. Cuando tenía 19 años, se transformó en la mujer más joven en recibir prisión perpetua. Su caso fue viral en redes sociales y motivo de debate en los medios de comunicación. Por ese motivo, una productora decidió hacer una película que será protagonizada por Valentina Zenere.En la madrugada del 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú, la homicida le puso punto final a la vida de su novio, quien en ese entonces tenía 20 años. Desde entonces, el suceso se volvió un fenómeno editorial y audiovisual. Ya se publicaron libros, un docureality, una serie y se viene el largometraje. En ese contexto, trascendió la foto con la que el director de la película descubrió el parecido de Valentina Zenere con Nahir Galarza.El largometraje será estrenado a finales de marzo en los cines de Argentina. Luego, casi de inmediato, llegará al streaming a través de Amazon Prime, la plataforma de Jeff Bezos. Según trascendió, Galarza aprobó que Zenere la personifique. Además, desde su celda en la Unidad Penal N°6 de Paraná se encargó de seguir las publicaciones de los trabajos de Valentina como actriz y modelo.

En relación a la fotografías que se filtraron de la película y el trailer, llama la atención la mimetización que se produjo entre la actriz y la verdadera Nahir Galarza. Se percibe que Valentina Zenere hizo un importante trabajo para copiar su estilo. Además, los encargados de la dirección de arte se lucieron con el make-up y el ouftit.Nahir pudo comenzar a hablar y a expresarse en todas sus formas recién tras cuatro años de tratamiento psicológico intercarcelario y en manos de profesionales de la salud mental", explicó Jorge Zonzini, autor del libro "El silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático".Durante 19 años, cuál subaltena, sólo mostraba obediencia debida por sus padres, ambos policias", concluyó Zonzini sobre el nuevo perfil de su ex representada.Además de Zenere, el elenco del largometraje está compuesto por actores de nivel nacional. César Bordón, el actor que se lució en "Relatos Salvajes", se pondrá en el rol del padre de la homicida, Marcelo Galarza. Por otra parte, Mónica Antonopulos, conocida por su trabajo en "Vidas Robadas", se pondrá en la piel de Nahir Yamina Kroh, la madre.Por otra parte, el actor Nacho Gadano, famoso por"La Cacería", interpretará a Jorge Zonzini, el vocero de Nahir Galarza y autor del libro en el que se basa el film "El Silencio de Nahir Crónica de un Linchamiento Mediático". Por último, pero no menos importante, Simón Hempe, reconocido por su labor en el hit de Netflix, "La Sociedad de la Nieve", ocupará el rol de Fernando Pastorizzo, la víctima.¿Qué día se estrena la película? Todavía no tiene fecha exacta pero, según trascendió, la idea es que sea en el mes de marzo. (Gente)