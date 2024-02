Loly Antoniale admitió que extraña el teatro, pero “el ambiente es cruel”

Loly Antoniale vive desde hace muchos años en Miami, abandonando su carrera en Argentina después de separarse de Jorge Rial. Es por eso que, cada vez que vuelve a Córdoba a disfrutar de la temporada con su familia, los medios la buscan para saber en qué anda.Es por eso que dialogó con Pablo Layús para Intrusos (América TV) y aprovechó la ocasión para charlar de su vida personal, aunque se reservó muchos detalles, como siempre.A lo largo de los años, estuvo siempre al tanto de lo que sucede arriba de las tablas de Carlos Paz, recordó sus días como vedette y confesó extrañar el medio. “Amo el teatro, siempre me dan ganas de volver. Me encantaría volver con Flor (de la V). Qué temporadas maravillosas. Extraño mucho eso”, planteó de manera honesta.“Siempre tuvieron en cuenta para ofrecerme hacer temporada, pero por una decisión muy personal decidí dar un paso al costado", argumentó. El cronista claro que quiso profundizar en ese motivo, que nunca fueron del todo públicos.Ella esquivó la respuesta concreta al mismo tiempo que dejó una ventana abierta: "Por el momento estoy alejada. Siempre prioricé mi paz mental, así que por eso fue la decisión de alejarme”, justificó sin decir más.Y para finalizar, sentenció todo en una breve pero contundente respuesta: “El ambiente es muy cruel, entonces no lo hago personal, solo que es muy cruel". Y admitió que tal vez no estaba "preparada mentalmente para soportar eso”.“Es divina, playa, sol...”, dijo Loly Antoniale cuando le preguntaron qué tal su vida en Miami. Sin embargo, al mismo tiempo se la vio algo incómoda porque sabía que se venían las preguntas acerca de su vida privada.Poco se sabe de su vida amorosa, la que mantiene en un total hermetismo. Según consignó Ángel de Brito en 2022 en LAM, Loly se habría casado con Walter Mercury (53), quien es representante de Marc Anthony, el 21 de septiembre de 2020, una fecha muy especial ya que además el mundo estaba en plena pandemia de coronavirus.Sin embargo, esta vez prefirió esquivar la pregunta y fue contundente con sus motivos por los cuales elige el silencio. “No me gusta hablar nada de eso. Cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz y así estoy bien. A la gente no le importa”, sentenció, muy decidida sobre sus palabras.Pablo Layús volvió a preguntarle, con nombre y apellido, sobre el hombre con quien la vinculan. Pero ella, volvió a recoger el guante y se justificó con palabras vacías. “Me enteré de muchas cosas, yo nunca desmentí nada, que digan lo que quieran”, fue su respuesta cuando le preguntaron sobre su esposo, con quien en teoría lleva cuatro años casada. (Gente)