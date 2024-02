Jésica Cirio enamoró desde la playa con una bikini que es tendencia

Después de un 2023 lleno de altibajos marcado por su separación de Martín Insaurralde y el revuelo mediático por unas fotos controversiales, la modelo y conductora Jésica Cirio ha optado por dejar atrás los problemas y disfrutar del verano y la playa.A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una enorme comunidad de más de 3.5 millones de seguidores, Jésica compartió una serie de imágenes que muestran su relajación y disfrute en la costa.En una de las publicaciones, lució un conjunto aterciopelado en tonos naranja que resaltaba su figura atlética mientras posaba con el mar de fondo y rocas bajo sus pies.En medio de la serenidad del mar, Jésica aprovechó para reflexionar sobre el año pasado, comentando: “Este año me llevo unas cuantas lecciones”. La modelo ha sido una figura constante en las redes sociales, donde comparte no solo momentos de relax, sino también rutinas de ejercicio que inspiran a sus seguidores.Jesica Cirio se dio a conocer en el año 2001 a través del programa Siempre Sábado (actualmente Pasión de Sábado) al participar en el concurso “Diosa Tropical”. Su aparición en un video viral con imágenes sugestivas la catapultó a la fama nacional, y desde entonces ha sido una presencia destacada en la televisión argentina.La modelo, además de su trabajo en televisión, ha incursionado en el mundo del fitness, siendo reconocida por su dedicación al cuidado del cuerpo y la salud. Sus seguidores no tardaron en elogiar su look veraniego y en expresar su admiración por su estilo de vida saludable.Con su presencia en las redes sociales y su activa participación en diferentes ámbitos del entretenimiento, Jésica Cirio continúa siendo una figura relevante en la escena mediática argentina, cautivando a su audiencia con su belleza, estilo de vida y positividad. (Los Andes)