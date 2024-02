Rubia posó con vestido ultra corto y encendió las redes

Agustina Añon es una de las influencers más reconocidas del momento. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día la siguen y esperan con ansias una nueva publicación. Audaz y atrevida, juega al límite y muchas veces está al borde de la censura con sus videos e imágenes muy jugadas.La influencer siempre está a la vanguardia y no teme ir un paso más luciendo combinaciones de prendas más arriesgadas. Su estilo único es su sello distintivo.Agustina Añon deslumbró con una de sus últimas publicaciones, luciendo un outfit total black mega sensual. Un mini vestido en color negro muy corto y unas medias transparentes del mismo color mostrando la piel. La rubia resaltó su figura con este look muy ajustado al cuerpo.Complementó el outfit con unos zapatos de taco alto y plataformas ultra sensuales. Para el peinado lució el pelo suelto con ondas bien marcadas. El maquillaje elegido fue delineado negro para los ojos, sombras en tono nude y lápiz labial en color rojizo.Agustina Añon revolucionó Instagram con la serie de fotografías compartidas y sus fans alucinaron. La influencer agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y la publicación se llenó de likes.La modelo no pasa desapercibida en redes. Su audacia no conoce de límites y siempre va por más. Sus fotos jugadas conquistan corazones y logra llevarse todas las miradas. Por lo tanto, nunca pasa desapercibida.Agustina Añon lució un impactante vestido total black. Mega corto y súper escotado. La rubia dejó sin palabras a sus seguidores y causó furor en Instagram. (Vía País)