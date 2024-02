Sensual comiendo frutillas: “Me gustan..”, dijo Coti Romero desde Brasil

Después de un intenso año en el que llegó a las últimas instancias del Bailando 2023, Coti Romero aprovechó el verano para disfrutar del mar y las playas blancas de Brasil. Junto a parte de su familia y algunos amigos, la joven viajó de vacaciones para relajarse y recargar energías de cara a los desafíos de este año.A través de sus stories de Instagram, la ex Gran Hermano mostró ante sus casi tres millones de seguidores su día a día, mejores atuendos y experiencias que tuvo en el país vecino.Entre sus mejores postales se destacan en las que Coti posaba en traje de baño. Se la vio con un bikini celeste con flores rosa, otro bañador de color café y beige, o algunos un poco más llamativos. Lo que sí, ninguno le sacó protagonismo.En sus fotos también se pudo ver el nuevo look que adoptó la correntina de 21 años: una trenza de color claro con pequeños caracoles de mar que le quedó divino y que aún posee, al menos hasta que comience su nuevo trabajo en LAM.Horas atrás, la ex Gran Hermano subió una serie de fotos comiendo y los comentarios no le faltaron: “hasta comiendo es linda esta piba”, “preciosaaa “, “Belleza absoluta, inigualable” o “que ganas de ser frutilla”, fueron algunos.Este último comentario hecho por uno de sus seguidores se basó en lo que hizo Coti , ya que usando uno de los bañadores que mejor le sienta (celeste con flores) se sentó a comer frutillas que le quedaron de su viaje. “Me quedaron de las vacaciones (me gustan mucho las frutillas)” escribió Romero en su posteo que supera los 130 mil likes. (Los Andes)