Películas relajantes para ver en un clima frío

Los inviernos siempre tienen mucho que ofrecer, pero el clima siempre juega con nosotros. Durante este tiempo, todo lo que necesitas es una dosis perfecta de una “confort movie”, que te ayudará en tu batalla contra la gripe, la fiebre y la fatiga. Pero no te preocupes más, siempre puedes contar con una manta acogedora, chocolate caliente y películas relajantes para venir a tu rescate. Ahora, es el momento perfecto para olvidarte del trabajo y usar los servicios de streaming.Quizás el buscar buenas películas para ver no sea el tipo de cosas en las que deseas invertir tu energía. Es por ello que tomamos tiempo para crear la lista de las mejores películas relajantes que puedes ver para levantar el ánimo.Así que acurrúcate con tu manta más cálida, toma tu computadora portátil y consigue una conexión rápida a Internet que haga que la transmisión sea perfecta. Dicho esto, echemos un vistazo a algunas de las películas de confort que te harán olvidarte del estrés diario:Locamente millonarios es el tipo de película que ves en una noche acogedora cuando todo lo que quieres hacer es dejar de pensar en la rutina. La película, debemos decir, cumple este objetivo sin problemas. Algunas personas opinan que no es la representación verdadera de la comunidad asiática, sin embargo, hay otro grupo de personas que lo justifica con varias razones.Basada libremente en una novela del mismo nombre de Kevin Kwan, Locamente millonarios es una película romántica de comedia que cuenta la historia de Rachel Chu, Nick, su novio, y todo lo que interfiere con su relación cuando ella lo acompaña a la boda de su mejor amigo en Singapur. Rachel se sorprende al descubrir que Nick es un "rico loco" en realidad y la familia es bastante famosa en el país.Rachel se topa con una gran presión a causa de la madre de Nick, que se niega a aceptarla como una esposa adecuada para su hijo.Pongamos fin al debate; la versión de Lindsay Lohan es sin duda la mejor de juego de gemelas y no lo puedes negar. Basada en la novela alemana "Lisa y Lottie" escrita por Erich Kästner, Juego de gemelas es una película que puedes ver una y otra vez y no aburrirte. Además, resalta la increíble carrera de Lindsay Lohan, y a decir verdad, no nos importaría ver sus clásicos en uno de nuestros días de ansiedad.La película sigue la vida de Annie y Hallie, gemelas idénticas que ni siquiera se conocen. Ambas hermanas se encuentran por casualidad en un campamento y descubren que son, de hecho, hermanas de sangre. Sus padres se divorciaron cuando eran muy jóvenes y esta es su oportunidad de reunirse intercambiando sus identidades antes de regresar a casa.¿Chris Evans y Ana De Armas juntos en una película? ¡Definitivamente sí!La película está basada en una trama de rompecabezas pero con un toque misterioso y emocional. Entre navajas y secretos te engancha inmediatamente en la historia y no puedes evitar verla hasta el final. Con las legendarias tramas de misterio de asesinato, esta película ciertamente te hará olvidarte del estrés.La película gira en torno a la familia Thrombey, donde Harlan Thromey, un novelista, muere en extrañas circunstancias y ahora el conocido detective Benoit Blanc se ha hecho cargo del caso. Todo el mundo es sospechoso y la web solo parece crecer más y más a medida que Blanc intenta descubrir todo el misterio en torno al asesinato.Un experto en diversión, a pesar de no ser una peli actual, es realmente una película entretenida que te hace olvidar todo lo demás con sus chistes astutos y escenas divertidas. Solo como aviso, sostente bien para que no te caigas de tu asiento mientras te ríes incontrolablemente.Con una comedia de primer nivel, un experto en diversión, sigue al personaje principal que finge su enfermedad para tener un día libre de casa, solo para emprender una aventura alucinante (y peligrosa) con sus amigos. A pesar de lo que todos piensan, Ferris es muy inteligente y se preocupa profundamente por su amigo y todas sus bromas y payasadas son completamente inofensivas.Si amor a segunda vista no está en tu lista de películas para sentirte mejor, entonces te estás perdiendo de mucho. Al instante, te hace sentir cómodo porque te pierdes por completo en la comedia romántica. Además, la película está protagonizada por Hugh Grant y Sandra Bullock. ¡No hay mejor combinación que ésta!Lucy es una abogada ambientalista dedicada, que va a trabajar para el multimillonario George Wade a cambio de que acepte preservar el centro comunitario. Están totalmente en polos opuestos, pero tienen una química que irremediablemente los une. Cuando el tiempo de Lucy con la compañía llega a su fin, ella comienza a cuestionar sus sentimientos por él.No hay absolutamente nada más que pueda hacerte sentir mejor en un día agotador y estresante que una película relajante. Este plan será alegre, acogedor y saludable. Teniendo esto en cuenta, hemos enumerado las películas que te brindan la cantidad correcta de comedia, romance, drama y misterio. Por lo tanto, haz tus planes y prepárate para olvidarte de todo y disfrutar de estas películas especiales.