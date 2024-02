Algunos famosos compartieron originales mensajes por San Valentín

Este miércoles, los famosos disfrutan del día de San Valentín entre románticos posteos. Todos quisieron homenajear a sus parejas: mientras algunos optaron por la manera convencional romántica, otros sorprendieron con ocurrentes declaraciones.Oriana Sabatini se prepara para pasar por el altar junto a Paulo Dybala el próximo 20 de julio, por eso esta fecha resulta más que especial. “Este año es San Valentín todo el año para nosotros. Feliz día, te amo hasta el infinito”, escribió arrobando al futbolista.Por su parte, Jimena Barón se muestra cada día más enamorada de Tuma Palleiro y, si bien señaló que esta es una fecha comercial, no la quiso dejar pasar por alto. “Este día es medio comercial y pedorro, pero ojalá si alguien anda medio triste y solo, se abrace, encuentre que es lo que lo hace único e inigualable, labure sus miedos, heridas y amor propio y ahí en ese trabajo personal, cuando más ocupado y distraído esté, les aparezca un Q del amor que los cuide, respete y ame”, expresó.Luego agradeció: “Gracias por estar en mi vida y hacerla livianita y de más colores. Que Dios quiera que nos sigamos queriendo así y tengamos un cachorrito de dos colores”.En otra sintonía, Gonzalo Heredia saludó a Brenda Gandini. “No compré flores. Ni bombones. Ni hice desayuno en la cama. Ni subí una foto nuestra en las redes. Solo me levanté a las 6:30 para acompañarla a sacarse sangre porque sé que se desmaya”, comentó. Y reclamó: “Encima pisó caca y me la dejó en el auto”.Lali Espósito decidió realizar un posteo más amplio en el que se mostró ella sola, con amigos, familiares y con su nuevo novio, Pedro Rosemblat. “Con amor o nada”, escribió la artista.Catherine Fulop saludó a su marido, con un tierno video. “Nuestra vida juntos Ova Sabatini está llena de bellos y emocionantes momentos. Tú y yo creamos el amor y hacernos la vida. ¡Tú eres mi vida entera! Te amo hoy y siempre amor”, concluyó.Otra de las famosas que quiso expresar su amor en redes fue Fernanda Callejón. “Mi Valentín?. Mi Negrito del amor, nosotros aquí, apostando al amor siempre. ‘Hilo Rojo’”, expresó.