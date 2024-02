Preocupación por la salud de Verónica Castro: “Está delicada”

Qué le pasa a Verónica Castro

Es una de las actrices y cantantes más conocidas en todo América y cuando se habla de mujeres y México, sin dudas muchos piensan en ella. Verónica Castro es una figura icónica del mundo del espectáculo y que no esté pasando sus mejores momentos genera preocupación en todos.En las últimas horas, se ha dado a conocer detalles de su estado de salud, el cual no está para nada bien. Aunque Cristian Castro no ha dicho nada al respecto, quien habló fue Marcos Valdés y le pidió a su medio hermano que deje las diferencias de lado y la visite.En el año 2004, Castro formó parte de una programación especial de Gran Hermano VIP en México y sufrió terrible accidente. La cantante ingresaba al gran espacio que habían conformado para esa edición y montada a un elefante que le provocó una caída muy fuerte.Tras ese accidente, ella tuvo que ser sometida a diferentes operaciones para que los médicos pudieran reconstruir tanto su cuello como su espalda con placas de titanio. A pesar de haberse mantenido con el tiempo, los dolores nunca cesaron.En anteriores ocasiones, el intérprete de “Azul” habló de su madre y la catalogó como una persona que exagera todo para llamar la atención, sobre todos los temas relacionados a la salud. En esta ocasión, el acompañante de la actriz es Marcos Valdés.Para el ciclo Como en casa de un canal de México, el hijo del Loco Valdés aseguró: “Yo acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, está delicada, le duele mucho su espalda por el mismo accidente, tiene titanio en toda esta parte de aquí arriba de la columna”.En cuanto a los detalles, agregó: “Son unos dolores terribles, es una señorona. Verónica Castro hace un gran esfuerzo, sí le duele. A veces he querido ir a verla después y me dice: ‘Me siento delicada, Marquitos’. Está saliendo adelante, pero sí le duele”.Con todas esas palabras, dejó en claro que esta ocasión no es igual que las de antes y hasta se tomó el lugar de decir “no sabemos cuándo se nos va”.Obviamente, Marcos es consciente del tipo de relación que Cristian tiene con su madre por lo que le hizo un pedido especial. “Te lo dice alguien que perdió a su mamá: ve a ver a tu mamá ahorita que la tienes contigo. Ve a verla, hermano, es tu mamá, es la única mamá y ahorita que puedes, abrázala y apapáchala...”, le aconsejó.