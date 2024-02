Lali Espósito confirmó su romance con Pedro Rosemblat

Luego de muchos rumores de romance y de haberlos visto en varios restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, Lali Espósito tomó la decisión de confirmar su relación con Pedro Rosemblat, un periodista, con un tierno posteo en sus redes sociales, lo que hizo que rápidamente se llene de comentarios y me gustas.



La cantante compartió varias fotos desde la playa, disfrutando de sus vacaciones junto al hombre, en la primera foto se la ve a ella con los pelos al viento paro ya la segunda es una del joven con e lmar de fondo. En esta misma sintonía subió una foto de ella con el atardecer de fondo.

Luego las fotos fueron tomando un poco más de intimidad ya que se lo puede ver a Rosenblat en el jardín de la casa en la que pasan sus vacaciones, sin remera y haciendo una comida especial. Después la cantante de agregó dos selfies donde se los ve con mucha felicidad a causa de esta nueva relación y dejan en claro que ya no piensan esconderse más.



Cómo fue la reacción en redes sociales al romance de Lali Espósito

Cómo no podía ser de otra manera rápidamente el posteo se llenó de comentarios felicitando a la feliz pareja, que hace varias semanas que se deja ver en público.



“Bueno”, “Espectacular”, “este nivel hermana si hacelo por todas SI”, “Espero te quiera autentica y que no te haga trampa”, “Confirmado??? Queeeeeee”, “VIVA EL AMOR”, “Naaaa todo es emoziom”, “se enamoró la petiza”, “me encanta verte felizzzzz”, “q viva el amor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el posteo.



Por otro lado Moria Casán pasó por el posteo y dejó una serie de picante comentarios que dejaron en claro que está muy contenta con esta nueva dupla y les dedicó unas picante palabras que no pasaron desapercibidas por ninguno de los seguidores de Espósito. (La Cien)