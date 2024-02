Tras separación de Flor Vigna, Luciano Castro se habría reconciliado con otra ex

Luego de que se anunciara la separación de Luciano Castro y Flor Vigna, los rumores sobre una inminente reconciliación con Sabrina Rojas no tardaron en aumentar. En Intrusos (América) hablaron del tema y expusieron la evidencia que demostraría que están listos para darse una nueva oportunidad.“Ayer cuando estábamos hablando de Sabrina, Marcela Tauro hizo un comentario y dijo ‘yo no creo que vuelva con el Tucu’, y lo dijo con una seguridad... ¿Creés que pueda haber una tercera-cuarta vuelta con Luciano Castro?”, le consultó Flor de la V a la panelista tras su sorpresiva declaración sobre la expareja de la actriz, el Tucu López.Sin vueltas, contestó afirmativamente y opinó: “Sí, para mi sí, por intuición. Y estoy recibiendo más información de la separación de Flor con Luciano”. A su vez, sostuvo que sería el momento justo, dado que ambos están solteros. “Cuando dije que con el Tucu no volvía era por las declaraciones que hizo. No sentí que era por Castro, pero ahora que los dos están separados...”, agregó.La conductora y las panelistas continuaron debatiendo sobre el tema y Flor de la V recordó una curiosa actitud que tuvo Rojas al hablar recientemente del papá de sus hijos. “Fijate las cosas que nos decía Sabrina en la última nota que nos dio. Hablaba y decía ‘porque nosotros...’, ‘somos familia’, ‘hay amor’”, señaló. Por su parte, Laura Ubfal agregó: “’Nadie lo conoce como yo’, dijo”. (TN Show)