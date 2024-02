El difícil momento que atraviesa Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro

Espectáculos Flor Vigna habló sobre los rumores de romance con un conductor casado

A pocas horas de haber blanqueado su separación de Luciano Castro, la producción dese comunicó con Flor Vigna para saber cómo se encuentra en medio de este difícil momento y la cantante fue sincera con sus sentimientos.“La producción habló con Flor. Le preguntaron cómo estaba ella con el tema de Luciano y respondió: ‘no separamos con mucho amor y respeto hace ya un tiempo. Lo mantuvimos en secreto’”, comenzó diciendo Cora Debarbieri en el programa de América.“‘Nos amamos mucho, pero ya estábamos haciendo muchos malabares parar sostener nuestra relación’”, agregó, en palabras de la joven. Y cerró: “‘Fueron dos años y medio hermosos, súper sanos y libres’”.“Yo digo que era algo que se veía venir porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse –por un tema de ella- dentro de lo que es la familia”, comenzó diciendo la panelista de“Nunca aparecía en eventos familiares, pero por decisión de Flor, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”, agregó.Y cerró, tajante: “Me parece que Flor estaba como muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí. Como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro”.