Marcelo Tinelli: final de temporada e incógnita sobre su futuro

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión en el 2023 marcó un hito significativo. Después de una breve ausencia que dejó a muchos seguidores preguntándose sobre su futuro en el medio, el conductor y productor volvió a principios de septiembre con su emblemático reality "Bailando". Sin embargo, esta vez, el escenario era diferente: había cambiado de canal, pasando de El Trece a América.



Después de 17 años en El Trece, Tinelli se aventuraba en un terreno nuevo, abandonando un canal líder en la disputa por la audiencia para unirse a América, que competía por el tercer puesto. Las expectativas eran altas pero inciertas, dado el cambio de dinámica y la competencia en un canal de menor audiencia.



El retorno de Tinelli con "Bailando 2023" trajo consigo una mezcla de emociones y opiniones encontradas. Si bien el programa comenzó con una sólida audiencia, registrando 10 puntos en su estreno, el promedio se estabilizó en alrededor de 6 puntos en las mediciones posteriores. A pesar de no alcanzar los niveles de liderazgo previos, el programa se convirtió en el buque insignia de América, atrayendo la atención del público y consolidando la presencia de Tinelli en su nuevo hogar televisivo.



Y más allá de que América no cuenta con los recursos de Telefe o El Trece, puso toda su infraestructura y más al servicio del programa. Tinelli, que desde abril también manejaba la programación del canal, tuvo un presupuesto inusual para esa emisora.



El apoyo de América no fue solo económico ya que todos los programas, incluso hasta los noticieros en varias oportunidades, le dedicaron gran parte de sus emisiones al certamen de baile, con lo cual retroalimentaba las historias del reality.



Si bien los números de rating estuvieron lejos de los mejores años del “Bailando”, en sintonía con la televisión en general, equiparó el promedio de la última temporada que había hecho en El Trece, con el formato de canciones. Lo que era poco para El Trece era mucho para América que suele tener promedios de entre 2 y 3 puntos.



Sin embargo, el futuro de Tinelli en la televisión se presenta como una incógnita. Aunque existe la posibilidad de un regreso a mitad de año con otra edición de "Bailando", se vislumbra un panorama más desafiante debido a la reducción de presupuestos en los medios de comunicación. La pregunta sobre si Tinelli logrará llegar a un acuerdo con las autoridades del canal para una nueva temporada, si optará por un formato diferente o si continuará enfocado en su rol de gerente de programación permanece abierta.



Lo cierto es que este lunes será por ahora el último programa de Tinelli, con la gran final del “Bailando”, que tendrá como contendientes a Tuli Acosta y Sandro Leone por un lado y a Noelia Marzol y Joni Lazarte por el otro. En unos meses llegará seguramente el reality “Los Tinelli”, que se verá por Prime Video y después... ¿Qué pasará? ¿Volverá el “Buenas noches América” o todo quedará en el último “Chau chau chauuuuu?”. Para saber eso, habrá que esperar algunos días, semanas o meses. (NA)