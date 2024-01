Miguel del Sel: "No se lo extraña a Dady Brieva"

Miguel del Sel fue entrevistado por el programa “A la Tarde” para hablar de la temporada teatral ya que está encabezando un espectáculo en Villa Carlos Paz junto al Chino Volpato, pero sin la presencia de Dady Brieva, con quien conformaban el trío Midachi.



Luis Ventura le preguntó sobre su relación con su compañero que hoy no trabaja a su lado y Del Sel remarcó que hay "cariño y respeto": "40 años trabajamos juntos con Dady, qué puede modificar si él apoya a un partido político y yo a otro. No modifica en nada el cariño, el respeto".



"Para mí es el mejor standapero del país, lejos. Es el más gracioso de todos, un fenómeno", continuó elogiando. Entonces le preguntaron por qué no formaba parte de este nuevo show.



"Nosotros estuvimos el año pasado en un asado en lo del Chino. Íbamos a festejar los 40 años. Dady estaba haciendo radio, televisión y estaba haciendo un show. Entonces volver a hacer un festejo por un mes o dos meses, no daba armar toda una estructura por tan poco tiempo. Entonces lo dimos de baja y ahí empezamos con el Chino a darle forma a otro espectáculo", explicó Del Sel.



"A Dady no se lo extraña en el escenario porque tenemos un show espectacular. Si Dady estuviera con nosotros, estaríamos cagándonos de risa igual. Fijate lo que nos provocó Daady, no está y tuvimos que contratar seis músicos. Ojalá venga Dady a vernos y suba al escenario y que haga lo que quiera", agregó.



"Esta temporada no es la de otras épocas, está difícil por la situación económica, tenemos proyección de hacer gira", dijo sobre el futuro del show, entonces le preguntaron si era caro contar con la presencia de Brieva y él dijo que no, pero la pregunta que más le molestó es cuando le dijeron que el porcentaje de ganancia de Dady era mayor.



"Estás mintiendo, nosotros siempre repartimos por tres y la cuarta parte el productor. Yo no hubiese trabajado y el Chino tampoco. Nosotros nacimos como trío en el '83 y terminamos en 2019 en esta misma sala por cupa de la pandemia. Con Dady hablamos para las fiestas, nos saludamos para Año Nuevo y Navidad, somos amigos. Vos podés pensar y declarar cualquier cosa, pero eso no cambia", cerró Del Sel.