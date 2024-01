Maite Peñoñori se va de LAM para hacer un cambio radical en su vida: detalles

Maite Peñoñori hizo un anuncio en que dejó a los espectadores boquiabiertos: la periodista confirmó su salida de LAM (América) para hacer un cambio radical en su vida: irse a vivir al exterior.



En busca de un nuevo comienzo junto a su marido Martín Pietruszka, Maite anunció la noticia en su cuenta oficial de X (Twitter): “Nos vamos a vivir a Miami. Gracias a todos los colegas que lo sabían hace mucho y me guardaron el secreto. Sigo con Radio Rivadavia y con La Nación. Se vienen muchas cosas que me tienen muy entusiasmada. Hoy charlamos todo en LAM”.



Minutos más tarde, la periodista habló sobre el tema en sus historias de Instagram. “Les juro que estaba muy ansiosa por contárselos, aparte soy malísima para guardar secretos y esto viene hace un montón”, comentó.



A su vez, comenzó que Ángel de Brito fue de mucha ayuda para dar uno de los pasos más grandes de su vida. “Fue un proceso re largo, hoy en LAM vamos a charlar porque Ángel sabe todo desde el minuto uno. Fue uno de los que me ayudó, me firmó una carta que yo necesitaba presentar”, explicó al respecto.



“Fueron un montón de papeles, y es una decisión que la venimos pensando hace mucho, un deseo, un sueño. Siempre tuvimos la inquietud de hacer algo en el exterior, vivir esa experiencia y bueno, creemos que es el momento. Nos costó tomar la decisión, pero estamos muy contentos”, concluyó sobre el tema.



¿Quién será la “Angelita” que reemplace a Maite Peñoñori?

En las últimas horas, de Brito anunció que habrá un cambio de panelistas en el marco de la salida de la periodista. A través de sus historias de Instagram, bajo la tendencia #AngelResponde, el conductor confirmó que habrá dos “Angelitas”: una llegará en febrero y la otra, en marzo.



Una de las preguntas que más se hicieron los seguidores fue si Coti Romero, la ex Gran Hermano que recientemente quedó eliminada del Bailando 2023, ocupará alguna de esas sillas. A lo que de Brito reveló que “vuelve a LAM”, solo que no confirmó que sea una panelista oficial. (NA)