La microbikini verde neón y azul Klein que utilizan las famosas

De Sol Pérez a Valentina Zenere, la misma microbikini

Es un hecho que las microbikinis bicolor son uno de los caprichos más fuertes de la temporada. Entre la variedad de diseños y colores, una combinación particular genera furor entre las famosas desde el 2023: azul Klein y verde neón, en distintos modelos jugados y ultra diminutos. Sol Pérez, Julieta Poggio, Valentina Zenere y Nathy Peluso son algunas de las celebridades que lo eligen.La ex chica del clima fue una de las últimas en sumarse a este fenómeno. De vacaciones en Mar del Plata, Sol Pérez se fotografió con el modelo en tendencia, de base verde con breteles finos en azul. ¿La moldería? Corpiño triangulito XXS y bombacha colaless ultracavada con tiritas que se anudan en los laterales.Algunas semanas atrás, Julieta Poggio empezó el verano en Punta del Este y posó con un diseño muy parecido, pero a la inversa: base azul con detalles en verde neón. Además, en lugar de elegir un modelo con corpiño triangulito, optó por uno de estilo deportivo, bien angosto y escotado.Desde el año pasado, famosas reconocidas internacionalmente empezaron a impulsar este fenómeno. Nathy Peluso, la cantante argentina criada en Madrid, posó con el mismo modelo que Sol Pérez, de base verde con corpiño triangulito. Mientras que en una de las tomas la llevó con un minishort blanco -que amagó con bajarse- en otra de las postales acompañó la bikini con un sombrero color natural de estilo cowboy.La argentina Valentina Zenere (que saltó a la fama internacional con su participación en la serie española Élite), eligió la misma microbikini para un día de relax en Ibiza, donde posó pasada por agua en un yate. En este caso, lo combinó con un collar de eslabones plateado con un dije de colores y un beauty look natural.