Sebastián Yatra estuvo en pareja con la cantante Aitana, pero la relación llegó a su fin y a su ex pareja ya la vinculan con dos famosos, aunque ella nunca confirmó una nueva relación.



"No lo sé, aquí inventan muchas cosas, la verdad pobrecita porque le inventan un montón de vainas, lo que quiero es que ella sea feliz, yo también, sea con quien sea o no...", opinó el artista, sobre su ruptura con Aitana.



"Entre nosotros súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles, desde hace muchos años nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro", agregó.



Entonces le consultaron sobre la posibilidad de volver con Tini Stoessel y respondió que para él ya es parte del pasado: "No, no, no, le tengo mucho cariño a Tini, pero no".



Sebastián Yatra habló de la posibilidad de volver con Tini



Yatra y Tini se separaron en el 2020 y lo anunciaron mediante un comunicado que enviaron en conjunto. "Hola... queríamos contarle que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina", anunciaron los cantantes.



Luego Sebastián amplió un poco más sobre la ruptura: "Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad".



"Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella (Danna Paola). De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía", analizó.