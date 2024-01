Iliana Calabró “cada día más enamorada”

La actriz Iliana Calabró, que forma parte de la temporada teatral en Mar del Plata, se mostró más que enamorada de Luis, su nuevo novio italiano. En este sentido aseguró que no pensaba en tener otra relación: "No, sinceramente no, pero la vida te sorprende para bien y para mal".



En el móvil de Intrusos, en América TV, la protagonista de la comedia Perdida Mente del director la obra de José María Muscar, reveló: "Hoy estoy sola, pero hasta ayer estuve acompañada. Está para enamorarse esta ciudad. Estoy cada día más enamorada".



Su pareja se dedica al rubro del mármol, debe viajar por trabajo a Italia y la artista suele acompañarlo. En cuanto al futuro amoroso reconoció que "siempre hay planes, uno tiene que estar abierto, jugamos. Viaje obvio, siempre, aparte él con los mármoles tiene que ir y yo tengo que acompañar, yo le hago la secretaria".



La comediante que se presenta en el Teatro Atlas desmintió que haya viajado al exterior de luna de miel con la pareja a la que conoció por amigos en común: "¿Qué luna de miel? Yo no me voy a casar todavía, ya te vas a enterar. No tengo porque esconderlo, si algún día decidimos tomar la iniciativa, te vas a enterar".



Cómo sigue la relación entre Iliana y Marina Calabró

Recientemente se conoció el distanciamiento que las hermanas Iliana y Marina Calabró están sobrellevando. Esta vez Iliana se mostró conmovida por la situación que vive con su hermana por diferencias en cuanto a la familia.



La interna familiar se debe a la "ausencia" de Marina en situaciones que Iliana le reclama, acerca de la mamá de ambas "Coca", aunque sin nombrarla: "Hay una familia que la necesita en presencia".



Aseguró que entiende a su hermana (la periodista tiene una agenda cargada de trabajo) y puso paños fríos ante la pregunta sobre su posible casamiento: "¿Cómo no va a venir al casamiento de la hermana?", remató Iliana.