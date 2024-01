Susana cumple 80 años y prepara un gran festejo en La Mary

La diva de los teléfonos invitó a su fiesta, además de sus familiares, a muchos famosos de la farándula local e internacional. Uno de los primeros convocados fue a Cristian Castro, hijo de su gran amiga Verónica Castro. Aprovechando que el cantante se encuentra viviendo en la Argentina le pidió que viajara a Uruguay para cantar en su fiesta.



Pero ese no será el único show de la noche. Otro amigo cantará: se trata de Palito Ortega, que irá a la celebración junto a su mujer Evangelina Salazar. Es probable que el hermano de la diva, Patricio Giménez, también aproveche la ocasión para ofrecer su arte.



Entre los actores que confirmaron su presencia, estará Ricardo Darín, que irá junto a su mujer Florencia Bas, entre tantos otros que no querrán perderse semejante festejo.



También fueron invitados Mirtha Legrand y varios de sus familiares, como Marcela Tinayre, Juana Viale y Nacho Viale. Pero ellos no confirmaron su presencia ya que la conductora tendrá una gala benéfica esa misma noche.



Las figuras internacionales que recibieron su invitación son: José Luis "El Puma" Rodríguez, Ricardo Montaner y Sebastián Yatra. Por tal motivo, se reforzará la seguridad en la chacra de 17 hectáreas que tiene la diva, según informó La Nación.



Más invitados a su fiesta son: su productor en "Piel de Judas", Gustavo Yankelevich, su amiga Teté Coustarot, el responsable de la programación de Telefe, Darío Turovelzky. Mientras que hay algunos que aún no confirmaron si podrán: Marley, Pampita y Valeria Mazza.



Susana culminará su trabajo en "Piel de Judas" el 27 de enero en el Enjoy de Punta del Este y se enfocará en su súper fiesta. Como anunció hace pocos días, tiene intenciones de regresar a la Argentina durante el invierno para volver a hacer su programa en televisión.