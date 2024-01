Cómo quedó la placa final de nominados en Gran Hermano

Agostina, líder de la casa de Gran Hermano en su séptima semana, subió a Nicolás a la placa gigante de voto positivo y rescató a Juliana, alias “Furia”, de que su continuidad esté en manos de la decisión del público.“Es con quien menos hablé. Me llevo bien, no quisiera mandar a ninguno pero el juego es así”, argumentó la expolicía al subir a Nico a la placa.Agos fue con Nicolás al SUM para dialogar a quién sacar de la plata, estaban como opciones Lisandro, Juliana y Virginia.Tomó la decisión más fácil. “Yo sé que tiene aguante pero no quiero correr riesgos”, sostuvo Agos sobre Furia, su aliada en el juego.Agostina, por ser líder, quedó fuera de la placa de nominados. Además, se salvaron:JoelLucíaFuria, por decisión de AgostinaLa líder Agostina sacó de placa a su amiga Furia y metió a Nicolás.VirginiaZoeRosinaDenisseEmmanuelAlanSabrinaLisandroNicolásBautistaManzanaMartín