Daniel Osvaldo le dedicó un romántico tema musical a Daniela Ballester

Daniel Osvaldo eligió el tema "Adoro" de Armando Manzanero para expresarle su amor a su novia, la periodista Daniela Ballester, luego de que surgieran rumores de separación porque ella había dejado de seguirlo en redes sociales.



Después explicó que le habían hackeado el Instagram, pero el ex futbolista de todas formas optó por expresarle su amor públicamente con fotos y con un romántico mensaje que terminaba en un "te amo".



El tema que le dedicó

“Adoro la calle en que nos vimos / La noche cuando nos conocimos / Adoro las cosas que me dices / Nuestros ratos felices / Los adoro vida mía / Adoro, la forma en que sonríes / Y el modo en que a veces riñes / Adoro la seda de tus manos / Los besos que nos damos / Los adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca, muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Yo te adoro vida mía”.