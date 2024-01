Lali Espósito al gobierno: “Tienen que hacerse cargo de gobernar para todos”

La cantante Lali Espósito volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei, días después de quedar en medio de una discusión entre el Presidente y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En ese marco, pidió “respeto” y apuntó: “Tienen que hacerse cargo de gobernar para todos".“No me parece bien estigmatizar la cultura. En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”, declaró la artista.“Nos han caga. . . un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”, sumó.Y continuó: “Yo puedo no estar de acuerdo con vos. Tengo amigos y he tenido parejas que opinan absolutamente contrario a mí, y, siempre que no entremos en el nivel de la falta de respeto, jamás eso es un problema”.“Al contrario, uno se podría nutrir del pensamiento del otro, podría aprender. Uno puede tener un ida y vuelta respetuoso y me parece que esa es la base de todo. No es pensar diferente. El problema es qué hacemos cuando pensamos diferente: ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión?”, se preguntó.“Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos, que a una sociedad que quiere crecer. Al final, creo estamos todos haciendo lo que podemos con lo que va sucediendo en nuestro hermoso país. El otro no es nuestro enemigo. El otro también se busca la vida, hace lo que puede. Nos han enfrentado y no es por ahí”, consideró en diálogo con LAM.“Creo que los que asumen las responsabilidades institucionales tienen que hacerse cargo de gobernar para todos y por eso fueron tan votados. Al final tenés que representar a todos, hasta a los que no estamos tan de acuerdo con la línea política. Yo respeto al Presidente y me gustaría que esa línea de respeto baje hacia todos, que no sea un divide y reinarás que hace tanto daño”, apuntó Lali.Si bien desde hace meses Milei muestra sus diferencias ideológicas con Lali Espósito y esta, sin pelos en la lengua, respondió en más de una oportunidad, días atrás el Presidente volvió a encender la mecha de la polémica.Fue cuando Quintela anunció que enviaba un proyecto de ley para emitir una moneda propia y el mandatario nacional opinó al respecto.“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo.