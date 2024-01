Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya tienen fecha de casamiento

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casarán, luego de 5 años de noviazgo. Hace unas semanas, anunciaron en sus redes sociales que la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini aceptó la propuesta de casamiento que le hizo el futbolista de la Selección argentina.



La pareja compartió la romántica propuesta que planeó Dybala para sorprenderla, nada más y nada menos, que en la Fontana di Trevi, en la ciudad de Roma, en Italia.



Según reveló Ángel de Brito, la pareja ya tiene fecha de casamiento: será el 20 de julio en un campo de la provincia de Buenos Aires. Tendrán 300 invitados y la organizadora del evento será Claudia Villafañe.



El vestido de Oriana será de Dolce & Gabbana, mientras que su madre Catherine Fulop aún no se decidió y tiene 5 diseñadores en vista para el gran evento.



En una entrevista que le hicieron el año pasado, la cantante, de 27 años, reveló que tenía muchas ganas de dar el paso. “Miro propuestas de casamiento por internet. Él sueña con ser padre, yo sueño con el casamiento”, había revelado.



La novia del jugador Leandro Paredes se ocupó de grabar el momento de la propuesta para que quedara registrado el momento en el que, tras lanzar la moneda a la fuente, el futbolista se arrodilla y hace la pregunta tan esperada.



El delantero cordobés, que actualmente juega en el AS Roma, no dudó en arrodillarse y mostrar un costoso anillo que luego Oriana se colocó y se tomó una foto de la mano para oficializar el compromiso en redes sociales y contarle al mundo la feliz noticia.



“Para siempre”, escribieron en la publicación a la que varios jugadores de la Selección Argentina reaccionaron con comentarios de aliento. Ángel Di María, Nicolás Tagliafico y Joaquín Correa comentaron el posteo.



Paulo Dybala y Oriana Sabatini están juntos desde 2018. Ella continúa haciendo su música mientras lo acompaña viviendo a su lado en Europa. Pasaron juntos la pandemia del COVID 19 y estuvieron contagiados y aislados en los primeros momentos de la enfermedad.