Morena Rial se quedó sin casa y aseguran que Jorge no la ayuda

Los dramas en la vida de Morena Rial parecen no tener fin, tras los múltiples escándalos mediáticos que enfrentó y la pelea con Jorge Rial, su papá, ahora se le suma un nuevo problema. En medio del distanciamiento con el periodista, la joven mediática se habría quedado sin casa y estaría viviendo con su hijo en habitaciones de alquiler por día.



El abogado de la mediática, Alejandro Cipolla, expuso en sus redes sociales que Morena no tenía casa. “Es intolerable la situación actual de Morena Rial, que se encuentra sin vivienda, alquilando habitaciones por día”, escribió el letrado en su cuenta de Instagram.



En el mismo comunicado, apuntó contra Jorge Rial y Rocío Rial, la hermana de Morena, por la trágica situación que estaría viviendo la influencer y no recibe ayuda de su familia. “Triste que su familia mire para otro lado, sabiendo que hay un menor de por medio”, expresó en referencia al nieto del periodista.



Morena reposteó las palabras de su abogado y le agradeció por el apoyo que le brinda al quedarse sin hogar. “Gracias por estar siempre. Trato de hacer lo imposible para que mi hijo esté bien, pero es muy difícil estando sola”, contestó More Rial.



El trabajo y la casa que Luis Ventura le ofreció a More Rial

En medio del conflicto que ocurrió el año pasado entre Jorge y More Rial, la influencer contó con el apoyo de un ex amigo de su padre, Luis Ventura. El periodista de espectáculos le ofreció trabajo a Morena cuando ella contó que estaba por perder la casa que alquilaba.



“Ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, expresó el periodista en los medios, sin embargo contó que esta propuesta no prosperó: “Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico, le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No se si no quiso o no la dejaron”.



También aseguró que le ofreció el departamento que utiliza como oficina en Lanús. “Si ella quiere un plan b, yo en Lanús le puedo dar un plan B. No sé si le va a ser placentero, es un departamentito que es mi oficina, se lo cedo. Estuvieron viviendo algunos sobrinos, gente que de alguna manera estuvieron en una situación crítica”, confesó en Entrometidos.



A principios del 2023, More Rial denunció públicamente a su padre por no pagarle más el alquiler de su departamento valuado en 1500 dólares. Según confesaron en LAM, Jorge Rial había dejado de mantener a su hija y a su nieto, incluyendo ese departamento donde Morena continuaba viviendo igual. (NA)