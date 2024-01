Murió David Gail, recordado por su actuación en “Beverly Hills 90210″

El actor David Gail, conocido por su participación en populares series televisivas como “Beverly Hills, 90210″ y el spinoff de “General Hospital”, “Port Charles”, murió a los 58 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Katie Colmenares, sin que hasta el momento se hayan proporcionado detalles adicionales sobre las causas de su muerte.Originario de Tampa, Florida, Gail cosechó una carrera notable en la televisión. Tras su debut, se le vio en producciones como “Doogie Howser, M.D.” con Neil Patrick Harris y “Murder, She Wrote” junto a la fallecida Angela Lansbury. En 1991, se unió al elenco de “Beverly Hills, 90210″ interpretando inicialmente a un botones llamado Tom, para después encarnar a Stuart, el interés amoroso del personaje de Shannen Doherty, Brenda Walsh. La relación entre los personajes de Stuart y Brenda fue prominente durante la serie, incluyendo un compromiso casi instantáneo que finalmente no llegó a buen puerto.En una entrevista concedida en 2021 al podcast “Beverly Hills 90210 Show”, Gail recordó su trabajo con Doherty como una experiencia positiva, destacando la buena relación laboral y la diversión durante el rodaje.Peter Ferriero, presentador del podcast de la serie “Beverly Hills, 90210″, rindió homenaje a Gail en uno de los episodios recientes. Tal tributo generó reacciones entre los fanáticos del actor y la serie, quienes buscaron la noticia online. Ferriero solicitó respeto a la privacidad de la familia en un mensaje, indicando que serían ellos quienes comunicarían la noticia a su debido tiempo.Tras su participación en el drama adolescente, David Gail continuó su carrera en “Savannah”, interpretando a Dean Collins a mediados de los 90, y más tarde como el Dr. Joe Scanlon en “Port Charles”, papel que asumió en 1999 después de que Michael Dietz abandonara el rol. Aportó su talento a la serie en 216 episodios hasta su salida en el año 2000.También tuvo apariciones en series como “ER” y “JAG”.El público también pudo verlo en otras producciones televisivas de renombre como “Savannah”, donde interpretó a Dean Collins, y tuvo apariciones en series como “The Round Table”, “Matlock”, “Robin’s Hoods”, “Murder, She Wrote”, “JAG” y “Doogie Howser, M.D.”. En el cine, participó en películas tales como “Some Girl” (1998), “Bending All the Rules” (2002), “Perfect Opposites” (2004) y “The Belly of the Beast” (2008). Su trayectoria artística deja una huella en el ámbito de la televisión y el cine, recordándosele por su versatilidad y carisma ante la cámara.En el ámbito cinematográfico, actuó en el filme romántico “Bending All the Rules” en 2002, compartiendo elenco con Bradley Cooper y Colleen Porch. Su último papel en pantalla fue en la película de terror “The Belly of the Beast” en 2008, y su crédito actoral final fue en el papel de voz en off para el videojuego “Blacksad: Under the Skin”, lanzado en 2019.