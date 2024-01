A Julieta Poggio le dieron un departamento por canje: “Voy a tener que limpiar”

Julieta Poggio hizo una inesperada revelación sexual sobre Marcos Ginocchio y Fran Stoessel

Julieta Poggio contó que vivirá sola por primera vez. En diálogo con Lizardo Ponce en el programa de streaming Rumis y Agustín “Cachete” Sierra, la finalista de Gran Hermano 2022 explicó cómo consiguió el alquiler de la propiedad.“Mañana me mudo a un departamento por un mes, como para vivir la experiencia”, comenzó diciendo. Ponce quiso saber si sola o con amigas y ella contestó: “Sola”.El actor le consultó: “¿Alquiler temporal, digamos?”. “Sí, la verdad que me lo dieron de canje”, respondió Juli, causando la risa de sus colegas.Luego, reconoció estar algo atemorizada por independizarse de sus padres y afrontar los desafíos de vivir sola: “Por primera vez voy a ir al súper, voy a tener que limpiar, cocinar, ordenar la ropa...”. Y cerró: “Creo que voy a llegar al súper y voy a decir ‘¿por dónde car... empiezo?’”.Hace tiempo que a Julieta Poggio se la vincula con Fran Stoessel, el hermano de la cantante Tini Stoessel. Las versiones surgieron al mismo tiempo que los rumores de un affaire con Marcos Ginocchio, su excompañero y campeón de Gran Hermano 2022. Sin embargo, ella se encargó de desmentir ambas relaciones en reiteradas oportunidades, al igual que el joven salteño.Por su parte, el creador de La casa del streaming se refirió hace poco al tema y dijo que no había noviazgo. “Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas”, sostuvo ante LAM (América). Sin embargo, a las pocas horas la invitó a formar parte de la transmisión y Juariu la chicaneó con una pregunta tendenciosa que la dejó entre la espada y la pared.“Es tu ultima noche de sexo. No vas a tener sexo nunca más, con esa noche te vas a despedir. ¿Lo tenés con Marcos o con Fran?”, preguntó la influencer, y la actriz de Coqueluche se negó a contestar, aunque finalmente respondió: “Hacemos un trío, dale”. Al escucharla, Lizardo Ponce sumó: “¡Qué campeona! Es la reina”.Julieta Poggio y Fran Stoessel enfrentan rumores de romance desde hace varios meses. En octubre del 2023 la influencer Juariu fue la encargada de mostrar en sus redes sociales una foto del cumpleaños al que había asistido el hermano de Tini.Luego de una serie de suposiciones, terminó de comprobar que Julieta lo acompañó al evento y era quien estaba sentada con él. En las capturas, la influencer había dejado en evidencia las uñas y el celular con brillitos de una de las personas invitadas que estaba sentada en la mesa, y llegó a la conclusión de que se trataba de la ex Gran Hermano.La primera versión de este romance entre Poggio y Stoessel había surgido a mediados del 2023. Todo empezó cuando trascendió que ambos estuvieron a los besos en la fiesta Bresh. En aquel momento, la modelo negó estas especulaciones y aseguró que era un invento.