Desde un yate, Graciela Alfano se lució en bikini

Graciela Alfano sorprendió al vestir una microbikini total black desde un yate de lujo. La actriz publicó una foto en donde posó con un traje de baño diminuto. Además, la ex vedette le sumó a su look unas gafas de sol, uno de los accesorios más usados por las famosas para sus outfits de verano. La mediática confirma una vez más su capacidad de generar tendencia al recibir miles de reacciones por parte de sus fans en sus redes sociales.La ex vedette vistió para esta foto un conjunto de dos piezas que incluyó un corpiño con molde triangular y diminuto con detalles de flores bordadas del mismo tono y tiras finas que se atan en la espalda. Además, se mostró con el pelo al natural y suelto. En cuanto a los accesorios, le sumó, para completar su look, una cadenita en tono plateado y unas gafas de sol XXL negras con el marco cuadrado y un detalle en blanco.Si bien sólo dejó ver la pieza de arriba, se observó nuevamente que marcó tendencia imponiendo su estilo con glamour y buen gusto.Más de 6 mil me gusta y cientos de comentarios reunió en pocas horas. Sus seguidores elogiaron su look y confirmó de esta manera su capacidad para marcar tendencia e interactuar con sus fans que están atentos a sus outfit y a su moda. (Fuente: ratingcero)