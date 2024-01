Tupá y el Movimiento Corriente Nueva deslumbraron en la Fiesta del Chamamé

Se vive una nueva noche de la 33º Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes. En el escenario mayor se presentó Tupá y Movimiento Corriente Nueva, aportando su “dosis de chamamé”.Antes de tocar, Aldy Balestra, cantante de Tupá, expresó: “Que vea todo el mundo lo que es el chamamé, para eso es Patrimonio Histórico, Cultural y Material de la Humanidad”.“Hace muchos años el gobernador me pidió que no deje a los gurises, que trabaje con ellos, con la juventud, porque son nuestro futuro. Ellos hacen nuestros temas y nos siguen. Por eso el grupo Tupá decidió compartir el espacio con ellos, con los gurises y gurisas, y creamos el Movimiento Corriente Nueva. Estos gurises en vez de andar cantando otras cosas de otras latitudes, son chamameceros. Viva nuestra juventud, el futuro, el chamamé y vamos a festejar eso”, agregó.Y así empezó el show, con aplausos, alegría y todos bailando chamamé. “Vamos Corrientes que hay futuro para rato”, expresó uno de los músicos mientras presentaba a los integrantes del Movimiento Corrientes Nueva, adolescentes y jóvenes que acompañaron la noche con clásicos chamameceros.Y, por supuesto, durante la presentación no faltaron los sapucay.