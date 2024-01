“Solo quiere manipularte”, aseguró Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

Espectáculos Flor Vigna defendió a Luciano Castro de la delicada acusación de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas sorprendió días atrás al criticar a su ex pareja por no cumplir lo que habían acordado para la celebración del cumpleaños de su hijo Fausto. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, le dedicó a Luciano Castro y luego explicó que “el papá apareció en el aeropuerto, pero somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos. El padre ya tenía preparada otra cosa”.“Con Luciano somos muy distintos. Yo priorizo el bienestar de mis hijos y tengo una angustia tremenda porque estoy soltera y sin hijos y es rarísimo”, dijo por ese entonces.“Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”, expresó la actriz. (NA)