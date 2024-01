Quiénes son los nominados de esta semana en Gran Hermano

ASÍ VOTÓ LA CASA DE GRAN HERMANO EN LA SEXTA GALA DE NOMINACIÓN

Sigue a pleno el juego en la casa de Gran Hermano 2023, y este miércoles se llevó a cabo la sexta gala de nominación para conocer cómo queda la placa de cara a la eliminación del domingo.El líder esta vez es Lisandro, que ganó su inmunidad y que el jueves deberá modificar la placa de cara a la eliminación. Además, Lucía ya estaba en placa por haber atendido el teléfono rojo.LucíaFlorenciaEmmanuelAgostinaMartín2 para Florencia y 1 para Agostina.“A Flor porque en mi estrategia y compañerismo, se cambió de bando. Se siente directamente y no tengo otra persona”, declaró Furia en su vuelta al confesionario para nominar después de tanto tiempo.“Siento que armó una pelea dentro de mi equipo, así que nomino a Agostina”, finalizó Juliana, dejando en claro que no perdona a la expolicía por la salida de Catalina.2 para Nicolás y 1 para Denisse.“Siento que la casa está cambiando y lo veo muy susceptible a ser manipulado. Me parece un tipazo pero bueno, uno está jugando y hay que tomar decisiones, quizás hay que votar a alguien que querés”, declaró Joel al votar a Nico.“El otro voto es para Denisse. Nunca la nominé pero es una chica que está jugando. Yo estoy yendo por Lisandro, veo que están juntos y la veo manipulable también”, concluyó el tripulante de cabina.2 para Juliana y 1 para Emmanuel.“Es por afinidad”, indicó la chubutense. “Siento que los votos van para ahí, es una cuestión de estrategia”, añadió al nominar al estilista.2 para Florencia y 1 para Agostina.“Para ver cómo se conforma la placa. Siento que son personas que, por lo que leo de la casa, van a recibir votos. Así se acumulan y vemos si van por ahí”, argumentó el Chino sobre su nominación.2 para Nicolás y 1 para Martín.“Tenemos un líder (Lisandro) que tiene marcado su grupo. No es nada contra Nico pero quiero ver si va a placa y a quién salva”, indicó la diseñadora.“Por lo mismo. Quiero ver qué estrategia usa Licha a la hora de jugar”, concluyó Flor, que aseguró además que no tiene nada en contra de los dos jugadores a los que les dio sus votos.2 para Agostina y 1 para Martín.“Es por afinidad. Con Agos lo que pasó la semana anterior, me sentí insultado y no me puedo relacionar con ella. Y Martín por varias actitudes. Estaba todo bien pero me dejó de hablar. Me quise acercar y no funcionó”, explicó el cordobés.2 para Joel y 1 para Agostina.“Es con quien menos cercanía tengo, siento que está con todos y con nadie“, sostuvo la mendocina en el confesionario sobre Joel.“Tengo una relación rara por las cosas que pasé. Al mismo tiempo quedó un poco sola”, dijo Sabri respecto a la entrerriana.2 para Juliana y 1 para Joel.“Es para sumarle puntos a ella y por si me los dan a mí. Para no subir yo a placa, no hay nada en contra suyo, no hay nada contra nadie, me es difícil nominar”, indicó el chivilcoyano al votar a Furia.“El segundo es para Joel con el mismo motivo”, finalizó Alan en el confesionario.2 para Florencia y 1 para Emmanuel.“Esta semana voto por afinidad. No hablé mucho esta semana con ellos, y Emmanuel tuvo actitudes y comentarios que no me gustaron antes, hablando mal de otras personas, cosas groseras”, indicó la jugadora.“Con Florencia no hablo”, finalizó Zoe ante Gran Hermano en el confesionario.2 para Florencia y 1 para Agostina.“Es por afinidad más que nada. Estuvo como en otro lado de la casa, se arrimó más pero es algo nuevo. No es que me lleve mal, es con quien menos conexión tengo y mi instinto me lleva por ahí”, dijo el uruguayo sobre Flor.“El segundo voto se lo doy a Agostina porque últimamente estuvo aislada. Personalmente no me hizo nada que no me gustara pero no compartí mucho, es difícil conectar con ella por momentos. No sé si se quiere ir o quedar”, finalizó Bautista.2 para Florencia y 1 para Emmanuel.“Es con quien menos tengo afinidad y creo que no me dolería que se vaya. No tengo un vínculo”, sostuvo la uruguaya sobre su nominación a Flor.“No comparto algunas de sus formas al vincularse con la casa. Siento que te puede sonreír por adelante y hablar mal por detrás, eso no me gusta”, disparó Rosina contra el cordobés.2 para Martín y 1 para Agostina.“Es pura estrategia de juego, pienso que soy uno de los pocos que está en placa y que es el tiempo perfecto para que él vaya hoy. Siempre es líder y nunca fue”, expresó Manzana en el confesionario al sorprender con sus votos para el Chino.“Es posible que quede en placa nuevamente, por eso. Pienso estratégicamente en el juego”, dijo el tucumano al nominar a la expolicía.2 para Florencia y 1 para Emmanuel.“No me llevé nunca y me cansé de que quiera caerle bien a todo el mundo. Se me hace una persona falsa, quiero que se vaya”, dijo la entrerriana al darle dos votos a Flor.“Si bien ahora no nos llevamos, es por la pelea que tuvimos y porque me parece ventajero. No me jode si se queda o se va pero prefiero que se vaya”, estableció Agos sobre su voto a Emma.2 para Rosina y 1 para Florencia.“Simplemente porque es la persona con quien menos relación tengo en la casa. Hable más pero no la conozco mucho”, declaró el líder de la semana al nominar a la uruguaya.“El segundo voto es para Florencia. No tengo muchos motivos pero sigo pensando que le cuesta asentarse en la casa, no logro entrar en confianza”, finalizó Licha.2 para Emmanuel y 1 para Agostina.“Es un poco por afinidad pero también porque no tuve muchas charlas con él”, declaró el jugador sobre el cordobés.“También por afinidad y porque en las últimas semanas es con quien menos hablé”, dijo Nico en el confesionario.2 para Florencia y 1 para Martín.“Es con quien menos hablo y convivo“, indicó la jugadora que ya formaba parte de la placa por haber levantado el teléfono cuando votó a Flor.“Es por juego y estrategia“, finalizó la salteña al darle su otra nominación al Chino.