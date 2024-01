Jey Mammón: “Me dieron repugnancia los dichos de Nazarena Vélez”

Jey Mammón reapareció en la escena pública al desembarcar con su unipersonal “Enseguida vuelvo” en Villa Carlos Paz, donde se encontró con varios colegas que le dieron la espalda al enterarse de la denuncia de abuso sexual que pesó en su contra y que no pudo ser investigada por prescripción.En diálogo con Socios del Espectáculo, Jey Mammón contó que Nazarena Vélez no se presentó a ninguna mediación y, aunque no era su intención y estaría dispuesto a saludarla si se la encuentra, es probable que vaya a juicio penal por los dichos en su contra.El actor dijo que tuvo que dejar de escuchar las palabras de quien fue su gran amiga porque le hacía muy mal. Pero Mariana Brey le recordó que lo había tratado de “pederasta” y “monstruo”, además de haberse lamentado por haberlo dejado compartir tiempo junto a sus hijos.“Me dieron repugnancia los dichos de Nazarena. Le voy a hacer un juicio penal. No soy nada de lo que dijo”, afirmó luego el actor.“Ella, mi gran amiga, no me mandó un mensaje para decirme ‘loco, ¿qué pasa acá?’. No, agarró y salió en televisión. Como hace siempre, pero con algo muy duro”, se lamentó Jey.“Y hoy en Carlos Paz, cuando todo el mundo ya la vio, sigue diciendo ‘ay no sé qué hago si me lo cruzo. Lo peor que le pasa a Carlos Paz. A Carlos Paz lo último que le faltaba era que esté Jey’. No, listo, terminala. No es una amenaza, una advertencia, tipo ‘flaca, basta’. Porque si me la cruzo yo decía ‘la voy a saludar’. Pero no, si me la cruzo no sé qué voy a hacer”, siguió.

“Estoy con terapia, con psiquiatra y hay nombre y situaciones que no las puedo escuchar. Ella me abrió las puertas del medio, la quise muchísimo. Pero me sorprende soberanamente que haya pasado los límites de esa manera. Que por un poquito de atención en los medios pueda llegar a banquinear tanto una persona. No lo puedo creer”, agregó.Jey Mammón destacó la mano que le dio el productor Gustavo Sofovich al confiar en su unipersonal, valoró la amistad de Florencia Peña y Andrea Rincón y no descarta poder volver este año a la televisión, aunque no sea en La PeñaDe Morfi, que era el programa que conducía hasta que trascendió la denuncia por abuso sexual y Telefe prefirió prescindir de él.“Sin dar nombres, te voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas”, concluyó.