La Joaqui hizo alarde de sus curvas y sus fanáticos no pararon de halagarla

La Joaqui continúa fascinando a sus seguidores, no solo con su sobresaliente trayectoria en la música, sino también mediante las plataformas digitales, donde comparte momentos de su día a día y asombra con estilos atrevidos.En los últimos días, ha sido noticia por las canciones que ha estrenado. A fines del 2023 también sorprendió con un nuevo disco que contó con varias colaboraciones aunque no hubo ninguna canción que lograra ser tendencia en las redes sociales.Es así que la cantante optó por seguir lanzando nuevo contenido y siempre lo acompaña con las mejores imágenes.En las últimas horas se mostró con una microbikini en color negro, con la cual se sumergió en una piscina. Acompañó las imágenes con parte de su última canción llamada “Dios me perdone”.