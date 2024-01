La mini “colegiala” con la que casi muestra de más Sol Pérez

Sol Pérez es una de las modelos y conductoras que conquistó al público argentino con su simpatía y actitud despreocupada, pero no sólo en la TV sino también en internet. En sus redes sociales tiene más de 6 millones de seguidores, pero recientemente causó sensación por el look.La elección de vestuario de Sol Pérez desató furor y admiración entre los internautas, demostrando una vez más por qué pisa fuerte en el mundo del estilo. Es que la modelo lucía una mini gris, tipo colegiala, una camisa blanca, donde lo más llamativa era una corbata en dos partes. Al look lo acompañó con unas botas de cuero negras.“Lo canchero que es este look por diossss”, aseguró la famosa a través de su cuenta de Instagram.

La combinación de elementos juguetones y elegantes evidencian, una vez más, la versatilidad y las ganas que Sol Pérez tiene siempre de ir por más con su belleza y estilo y su repercusión en redes sociales, donde supera los 6 millones de seguidores. (Con información de Vía País)