El descargo de Alejandra Maglietti tras las críticas por un retoque estético

El video que Alejandra Maglietti (38) compartió en sus redes sociales sobre el relleno en los labios con ácido hialurónico cosechó cientos de comentarios, entre los cuales algunos usuarios la comparaban con Luciana Salazar, a lo que la panelista derespondió sin filtros.“¡¿Con la cantidad de gente que tiene cuarenta operaciones en la cara me bardean a mí?! Me parece un poco exagerado que me comparen con Salazar”, comenzó la formoseña.Luego, aclaró: “Sólo realcé mis labios y es el único lugar en el que tengo mínimo relleno”.En ese punto, se diferenció de Luly Pop: “No tengo ningún relleno en otro lado, ni tampoco cirugías con bisturí en la cara. No abuso de nada por eso me parece exagerado que me comparen con Luciana”.“Mi nariz es la misma desde siempre, no me la hice cinco veces. Mis dientes son mis dientes, mis ojos y la forma de los ojos son los mismos de siempre”, enfatizó Maglietti tras los paralelismos que muchos usuarios trazaron entre ella y Luciana Salazar.

Por otra parte, desdramatizó picante su tratamiento estético: “Prefiero decir la verdad por qué es una forma de ser auténtica, antes de decir que no me hice nada y mentir a mansalva cómo hacen varias”.“No sé qué es más dañino, por qué les hacen creer a muchos que naturalmente se puede ser de determinada manera, y todos sabemos que no es cierto. Por eso elegí mostrar la verdad de lo que me hice”, siguió razonando anteAhí, Maglietti se defendió: “Un mínimo relleno en los labios no te cambia la fisonomía completa del rostro. Solo es un detalle. Y en todo caso es mi cara y me gusta así, ¿qué problema hay?”.“No me molesta ningún comentario por eso los tengo abiertos para que puedan comentar y dejo a todos decir lo que quieran. Es más, les re agradezco el interés”, concluyó Alejandra Maglietti irónica con sus detractores.