Marcia Müller deslumbró en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes

La entrerriana Marcia Müller deslumbró al público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes.Su presentación fue transmitida poren el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de Entre Ríos y la región.La acordeonista, compositora y cantante es una de las referentes del folclore en nuestra provincia. En cada presentación deleita al público, que no deja de aplaudir, bailar y disfrutar de su música.Tiempo atrás, Marcia había dicho aque “el sueño de cualquier chamamecero es subir al escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé".Sobre esta manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza propios de la provincia de Corrientes y el nordeste de Argentina, siempre destacó: "el chamamé es una forma de vivir, es una filosofía de vida, uno piensa en chamamé, no me imagino otra forma de vivir si no es pensando en chamamé, todos los momentos de la vida se traducen a algún chamamé, con el que podés decir la más emocionante alegría y la más profunda tristeza también".

"Desde que estaba en la panza de mi mamá escucho chamamé porque mi papá es chamamecero, tenía los instrumentos al alcance de la mano y cuando volvía de la escuela lo primero que hacía era tocar eso que estaba ahí en casa”, contaba sobre su pasión por el chamamé, que declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.