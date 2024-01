La ex de Lauty Gram relató el tenso momento que vivió con la China Suárez

La exnovia de Lauty Gram (21), Madison Segreti, aseguró que Eugenia “China” Suárez (31) tuvo actitudes violentas con ella en más de una oportunidad.Los rumores de romance entre la actriz y el popular influencer comenzaron hace algunos meses, luego de que ella confirmara que se había separado del cantante Rusherking.Lo cierto es que el tiempo pasó y lo de La China y Lauty se transformó en una relación consolidada. Ya han compartido muchas salidas y algunos viajes, y se mostraron públicamente.Pero antes de estar con ex Casi Ángeles, el cantante de 21 años estaba en pareja con Madison Segreti (18), quien ahora sostuvo que la China quiso pegarle.La joven brindó una entrevista en la que habló sobre las incómodas situaciones que vivió con la actriz.Según contó la ex de Lauty, se cruzó con la China en una fiesta y, en medio de amenazas, la actriz habría pedido que la saquen de ahí."¿Es verdad que la China te quiso pegar?", le consultaron a Madison. Tras muchos rumores, ella decidió hablar de tema y explicó: “Yo no soy de hablar del tema porque yo sé diferenciar las cosas que pasan en la relación"."No es algo que yo quiero contar para ir escalando, como puede decir la gente. Ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. Esto pasó hace meses en realidad y hay más personas de testigo", siguió Madison.Y detalló: "Yo no soy conocida por meterme en problemas o por hacer bardo. No estoy para cubrirle el ort... a nadie. Yo con él tengo cero problema. Yo le deseo lo mejor y siempre fue así y lo va a seguir diciendo porque para mi fue una persona importante pero ella puntualmente fue muy mala conmigo".Luego, desarrolló: "Esa secuencia que se dijo (de que me quería pegar) es verdad. Nos quiso apurar a mí y a mi hermana, nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho 'sáquenmela de acá que la cago a piñas'".

"No fue una sola ocasión. Ella tiene 31 años y yo tengo 18", cerró la influencer.Sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en las redes, donde los usuarios opinaron sin filtro sobre la relación de la China y de Lauty, quienes tienen una diferencia de edad de 10 años.“Ahora que Madison confirmó que la China Suárez le quiso pegar, cerramos en que es una problemática de mierda y tiene 31 años al pedo, al psicólogo”, “Al fin lo cuenta. Reina Madi”, “18? Es re bebe me muero. Súper respetuosa se ve, no la conozco pero eso parece”, “Por algo pasó las cosas hay que escuchar las dos campanas”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes como TikTok y X (antes Twitter).Cabe recordar que el tema del supuesto encuentro entre la China y la ex de Lauty Gram surgió cuando la joven de 18 años estuvo en el Bailando 2023 (América TV, lunes a viernes a las 21.45).“Tiktokera, influencer muy conocida, la ex del novio actual de la China Suárez”, la presentó Marcelo Tinelli el día que Madison estuvo en el streaming del certamen de baile.Acto seguido intervino Ángel de Brito, que es uno de los jurados de la competencia y lanzó: “Parece que la rajó la China de algunos lados”.Durante el streaming, Madison habló sobre su ex y aclaró: “Le deseo lo mejor, de todo corazón. Yo sé respetar las cosas de una separación. Cada uno en la suya y que sea feliz con ella o con quien sea, y que triunfe en la música. Yo estoy enfocada en mi vida y en lo mío”.Ese día, Coti Romero se metió en el tema y contó que ella había estado presente en la fiesta en la que la China Suárez habría abordado a Madison. “La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá (en el estudio), y yo justo la estaba viendo. El seguridad la tuvo que sacar”, señaló la exparticipante de Gran Hermano.