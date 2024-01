Las apasionadas vacaciones de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Hace pocas semanas, sorprendían con su romance la conductora de C5N Daniela Ballester y el ex futbolista Daniel Osvaldo, al ser encontrados juntos en un recital.Si bien ambos se mostraron reacios a hablar con la prensa, comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales donde confirmaron su romance. El ex de Jimena Barón y Gianinna Maradona se mostró junto a la periodista en una imagen a la que musicalizó con el tema “Quisiera que esto dure para siempre”.Ahora también fue el ex jugador y actual líder de la banda musical Barrio Viejo quien publicó fotos en sus redes sociales para mostrar la alegría que siente con la llegada de este nuevo amor. “Vos y yo”, comentó al pie de las fotos en las que se los ve besándose o abrazados mientras disfrutan de un día de playa.

La pareja viajó al exclusivo balneario de Cariló para pasar unos días de amor frente al mar, sin ocultarse ya de la prensa ni de los curiosos.La relación ya lleva más de tres meses y, recientemente, la ex participante de Gran Hermano deslizó que vivía con mucha felicidad este romance: “Estoy súper bien, súper feliz, estamos muy pero muy contentos”. (NA)