Cristian Castro presentó a su novia cordobesa e hizo una curiosa confesión

Cristian Castro viajó a Villa Carlos Paz y conoció a su nuevo amor en la ciudad cordobesa. Se trata de Mariela Sánchez, una mujer que tiene una inmobiliaria muy importante, que alquila propiedades a varios famosos.El cantante estaba buscando hospedaje, descubrió a Mariela, se enamoró y alquiló una casa. El miércoles por la noche se mostraron juntos por primera vez durante una salida nocturna al teatro para ver el espectáculo "Los Mosqueteros del Rey"."Vine a encontrarme con mi novia, que es una chica de Carlos Paz, es muy linda. Me alquiló la casa y dije '¿con la casa vendrá la chica?'. Sinceramente, la alquilé por la chica. Es muy trabajadora y estoy muy contento de tener un noviazgo lindo. Ya tenemos que sentar cabeza, me regañó la madre y me pidió que la blanquee. Les prometo que con esta me voy a quedar", le dijo el artista a Intrusos.

"Por suerte pude conocerla, es muy seria, la veo trabajar todos los días y levantarse muy temprano", contó Cristian, muy sonriente y de la mano de la bella morocha, que tiene un gran parecido a novias anteriores que tuvo en el pasado el mexicano. (NA)