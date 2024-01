Sabrina Rojas, furiosa con Luciano Castro: “Priorizo el bienestar de mis hijos”

Sabrina Rojas sorprendió al publicar en sus redes sociales una picante frase de un tema de Shakira que le dedicó a su ex pareja, el actor Luciano Castro: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.“Me vine en el avión, tenía esa ‘frasesita’ y me pareció divertido ponerla. Tengo mucho diálogo con Luciano. A veces la mente hay que nutrirla también”, le dijo la actriz a Intrusos.Sabrina reconoció que estaba teniendo varias diferencias con su ex por el cumpleaños número 9 de Fausto, el hijo que tienen en común, porque ella utilizó su día de descanso para viajar de Carlos Paz a Mar del Plata para que el menor pueda celebrar con sus padres, pero Castro no habría acudido al festejo.“El papá apareció en el aeropuerto, pero somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos. El padre ya tenía preparada otra cosa”, aseguró la actriz de Misterio en la Cabaña.

“Con Luciano somos muy distintos. Yo priorizo el bienestar de mis hijos y tengo una angustia tremenda porque estoy soltera y sin hijos y es rarísimo”, finalizó.El cronista de Intrusos fue a buscar a Luciano Castro, pero el actor no quiso hacer declaraciones y optó por irse del teatro rápidamente en su camioneta.Esta no es la primera vez que Sabrina expresa su enojo con su ex públicamente. Hace pocas semanas, la actriz expresó su bronca por la publicación de un video hot de Castro junto a su novia, Flor Vigna.