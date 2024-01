Desgarrador posteo tras perder su embarazo: “El peor momento de nuestras vidas”

Hace solo dos semanas, Luly Drozdek anunciaba en sus redes sociales que se convertiría en mamá de un varón, tras la llegada de su hija Delfina hace 4 años. “Estamos muy felices! Se agranda la familia!!! Después de mucha búsqueda estamos embarazados! Morimos de amor! Bienvenido Santino”, escribió la actriz, al tiempo que compartió varias fotos en las que se la veía muy feliz junto al empresario Hernán Nisembaum y la pequeña Delfina.Se fueron con su hija de vacaciones a Uruguay, pero tuvieron que regresar de urgencia a la Argentina porque notaron en una ecografía que algo no andaba bien.“Sin dudas, el peor momento de nuestras vidas. En una eco de rutina le detectaron al bebé una hernia diafragmática muy severa. Estábamos de vacaciones en Uruguay y nos volvimos de urgencia para hacer todos los estudios y empezar con la pesadilla de no dormir, llorar y hablar con médicos todo el día”, comenzó a relatar la actriz.“El diagnóstico nos dejó devastados. Era incompatible con la vida. Estuvimos todos estos días viendo a los mejores especialistas con la ilusión de salir adelante. No puedo poner en palabras el dolor que sentimos con Hernán, el corazoncito de Santino dejó de latir. Te amo, tu papá te ama y vamos a extrañarte muchísimo. Sabés lo buscado que fuiste y el amor que te dimos en este tiempo, honro tu destino y te acompaño, siempre vas a estar en nuestro corazón, pero el dolor de una madre que pierde un hijo es la batalla más difícil de luchar”, continuó.

“Entiendo que tu alma nos haya elegido por algún tipo de misión, pero hoy me cuesta entenderlo, aunque sea la ley de la vida me parece muy injusto. Hace unos días estábamos planeando toda una vida con vos y Delfi estaba muy ilusionada con la llegada de su hermanito al cual le había puesto el nombre. Eso me parte el corazón más todavía. Le daba besos a la panza, le hablaba todo el tiempo, estaba feliz”, se lamentó.“Agradezco que hayamos tenido la posibilidad de hablar con los mejores médicos y que todos nos hayan informado con la verdad. Entre los más importantes quiero resaltar al doctor Lucas Otaño del Hospital Italiano, especialista en estos casos, quien nos explicó todo con una paciencia increíble, a Jorge Hamer (mi ecografista de siempre) a mi obstetra Sandro Persichetti especialmente y su equipo que trataron el tema con un respeto y amor increíblemente humano y también al personal del Santorio Otamendi. ¡Te amo hijo! Pude conectarme con tu alma y con tu cuerpo y así despedirme de vos. Eso me libera el alma. Siempre te voy a amar y desde donde estés serás mi angelito. Te llevo en mi corazón por siempre. Volá alto mi chiquito”, concluyó.