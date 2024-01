Soledad paralizó Jesús María con un osado vestuario: las fotos

Soledad Pastorutti fue protagonista de la noche más convocante -hasta ahora- en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2024. Más de 15 mil personas coparon este domingo por la noche el Anfiteatro José Hernández para corear y bailar los clásicos, así como las canciones de “Natural”, el reciente trabajo discográfico de la cantante.Durante casi dos horas, con un recital iniciado pasada la 1 de la madrugada, la Sole presentó un repertorio ecléctico y variado que incluyó zambas, chacareras, chamamés y cumbias con homenaje a su tierra Santa Fe. Temas como “De fiesta en fiesta”, “De sólo pensar en ti”, “La paloma”, “Lágrimas y flores”, “Tren del cielo” y “Adonde vayas” fueron algunos de los más celebrados por los fans que tanto esperaron por este show debut en el verano 2024.Además, sumó “La llamadora”, a dúo con Yhosva Montoya, ganador de “La Voz Argentina”. Se trata de un tema que Soledad rescató junto a Raly Barrionuevo y es original del mendocino Félix Dardo Palorma.A nivel estético, Soledad enamoró a los presentes con un look bien gauchesco con mucho cuero, repleto de tonos marrones y celestes, pero dejando cierta sensualidad en el escenario.Acompañó también con botas blancas, boina y sombrero, según el momento del recital. A los 43 años, la artista de Arequito luce más bella que nunca, lo que complementa perfecto con una energía implacable para moverse.“Una noche de pura emoción y alegría... El escenario perfecto para empezar la gira de verano!!! Una vez más... Gracias Jesús María!!! @laureanafenoyph”, escribió Soledad en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de su look y los momentos más importantes del recital. Su vestuario despertó miles de elogios y unos 20 mil likes en pocas horas.Más adelante, el grupo de cuarteto Q’Lokura invitó a la Sole a interpretar su versión tropical de “Aunque me digas que no”. Y ella optó por un top blanco que dejó al descubierto su abdomen de hierro.Como ya dijo en varias entrevistas, la Sole ama la actividad física y disfruta de hacer running en los campos de su Arequito natal, donde reside junto a su esposo Jeremías y sus dos hijas Antonia y Regina, ya adolescentes.La cantante continuará durante el verano con varios recitales debido a los festivales de folclore, donde es una figura principal para la convocatoria.