Los Tinelli, el reality que mostrará la intimidad del conductor y su familia

Lo que se venía rumoreando extraoficialmente se hizo realidad: Marcelo Tinelli anunció formalmente el lanzamiento de Los Tinelli, el reality concebido en torno a su vida más íntimia. Desde su nombre, el producto se propone bucear en uno de los aspectos sobre los que el conductor cimentó su carrera: la familia. Un espíritu que trae de su Bolívar natal, que profundiza con su primo hermano Luciano El Tirri y que trasladó a sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo.Marcelo tiene presente a sus afectos día a día. En cada pensamiento, y fijados en su perfil de Instagram, están sus hijos; en los recuerdos, entran y salen sus padres y sus abuelos y en el respeto sostiene el buen vínculo con sus exparejas. “Soy un gran buscador de excusas para tratar de reencontrarnos siempre con mis hijos”, le dijo aen una entrevista reciente, una misión cada vez más difícil a medida que los chicos crecen y suman obligaciones en diferentes partes del mundo.En este sentido, el reality se inscribe en la versión superadora, en la sumatoria de dichas excusas. Hace un tiempo ya que en sus redes viene mostrando parte de ese mundo íntimo, que ahora se verá de un modo más formal y esquematizado en la producción de Amazon. “Mostrar la intimidad me parece que forma parte de algo lindo, que te acerca a la gente. Y también es algo que une a la familia”, señaló el conductor en el tráiler, con el que mostró las primeras cartas del juego.Allí se entremezclan imágenes con testimonios de los protagonistas. “Llevar el apellido no es algo que se sufra”, asegura Juanita, actualmente con sus días repartidos entre Buenos Aires y París, donde lleva adelante su carrera de modelo. “¿Querés que cuente cuando me hamacabas que casi la hamaca se daba vuelta?”, amenaza en broma El Tirri, incondicional junto al conductor desde su regreso de Estados Unidos. “Con los años está cada vez más mecha corta”, ventila Cande, y las imágenes muestran a un Tinelli encabronado durante un partido de fútbol, otra de sus grandes pasiones.El audiovisual fue concebido y desarrollado por LaFlia para Amazon Studios y está programado para tener un alcance global con su estreno en Prime Video, plataforma que llega a más de 240 países. Según contó el showrunner Juanma Martínez Medina, todo empezó a cobrar forma durante una charla que tuvo con el conductor durante el Mundial de Qatar “Lo que me sedujo especialmente de este proyecto fue que Marcelo me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”. En este sentido, aseguró que el audiovisual va a mostrar a un Tinelli “auténtico, íntimo y nunca antes visto en su rol de padre, amigo y pareja”.Horas más tarde del anuncio, los integrantes de la familia presentes en Punta del Este -y sus respectivas parejas- se dirigieron a una bodega ubicada en José Ignacio donde almorzaron, disfrutaron de unos vinos locales y rodaron imágenes para el reality. Mica y el futbolista Lisandro Licha López; Cande y el músico Coti Sorokin; El Tirri y Mimi Alvarado y Marcelo y Milett Figueroa rodaron las tomas que se verán en el audiovisual, aun sin fecha de estreno.En el lugar se vio un gran despliegue de producción con enormes equipos de video y sonido. Al finalizar la jornada de grabación, todos se fueron en la camioneta de Marcelo para disfrutar del atardecer en su casa ubicada en La Boyita. Como si el tiempo no hubiera pasado respecto a aquellos días de Bolívar. O como si se tratara de lo que efectivamente es, las dos puntas de la misma historia. “Yo fui criado en comidas de mesas largas, con las bromas de mi abuelo, las navidades que nos corrían y nos asustábamos, en los algodones para las barbas de Papá Noel, y yo hice lo mismo con mis hijos”, expresó el conductor en la mencionada entrevista.El anuncio del reality de los Tinelli trajo de inmediato algunas experiencias similares en la farándula local. Uno de los más difundidos fue el de Los Montaner, similar en cuanto al concepto de clan y con varias puntas desde las cuales narrar la historia. En el centro, naturalmente está Ricardo, uno de los compositores más destacados de la canción melódica en español. Y se desprende en la familia que formó con Marlene Rodríguez, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, sus nueras Sara Escobar y Stefi Roitman, su yerno Camilo y sus nietos.