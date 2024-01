“Empaticé con Nahir Galarza”, confesó la actriz que la interpreta en la película

Sobre la película

El homicidio de Fernando Pastorizzo

En una entrevista en el programa de streaming "Rumis", conducido por Zaira Nara, Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Lola Latorre, Leandro Saifir y Vicky Braier, la reconocida actriz y modelo Valentina ZenereZenere describió el proceso desde la audición hasta convertirse en la protagonista de: "Fue muy fuerte. Desde que me llamaron para hacer la audición, yo dije 'che, esta película la tengo que hacer yo'", compartió.Además, la actriz expresó: "El caso me llamaba muchísimo la atención. Ella me parece una persona muy particular".Consultada sobre si pudo conocer a Nahir Galarza personalmente, Zenere, contestó: "No pude conocerla, estaba en mis intenciones, finalmente no se dio". Al abordar la dificultad del papel, afirmó sin dudarlo: "Sí, a esta altura, sí. Fue el papel más difícil". Cuando Zaira Nara le preguntó cómo logra empatizar con un personaje tan complejo, Zenere respondió:Para finalizar la actriz reflexionó sobre el impacto personal de la interpretación: "Si no hubiese sido por Nahir, hoy no estaría acá, personalmente Valentina, y eso es todo lo más rico de la experiencia que me llevo", concluyó.es un thriller y drama de ficción basado en uno de los casos policiales más conmovedores de los últimos años en la Argentina. En 2018, Nahir Galarza, que tenía 19 años en ese momento, se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en el país luego de ser encontrada responsable de asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo.El homicidio de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017. Su cuerpo fue hallado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida.En una segunda declaración reconoció que había matado a su novio con el arma de su padre policía pero que había sido de manera "accidental".El caso causó gran conmoción en todo el país y fue seguido con atención por gran parte de la sociedad.La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.Sin embargo, el 7 de enero del 2022 la joven denunció a su propio padre como autor del homicidio, reveló que un familiar abusó de ella cuando era menor de edad y que su madre era víctima de violencia de género por parte de Marcelo Galarza.Tres días más tarde, la fiscalía de Gualeguaychú desestimó la denuncia al considerar que ese homicidio por el que fue condenada a prisión perpetua ya fue analizado y tratado "en juicio oral y público, y confirmado en diversas instancias superiores" que "arrojaron un grado de certeza" en el hecho.Por otra parte, a fines del 2021, los padres de Nahir decidieron separarse y a partir de esa decisión surgieron todas las denuncias, entre ellas una de su madre, Yamina Kroh, contra el padre de Nahir por violencia de género, y por la que recibió una medida de protección perimetral y botón de pánico.