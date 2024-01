La influencer Anto Pane sufrió tremendo accidente camino a Punta del Este

Como cada verano, Punta del Este es uno de los destinos más elegidos por los jóvenes. Entre las playas y las fiestas, cientos de chicos se dirigen a la ciudad para disfrutar con amigos. Con esa idea en mente, la modelo hot Anto Pane viajó a Uruguay, sin embargo, en medio del trayecto, su auto sufrió un grave accidente generando un vuelco y la destrucción del vehículo. Milagrosamente, tanto ella como sus amigos lograron salir ilesos del choque. Así lo mostraron diversas fotos y videos que comenzaron a circular por las redes sociales.Una de las fotos muestra al auto en el que viajaban volcado, de costado, junto a unos arbustos. A su vez, el frente está totalmente destrozado. Junto a él, la modelo, que lucía botas negras, pollera y una bikini azul, sonríe, casi sin creer la suerte que tuvieron.Durante el viaje, los jóvenes se divertían a pura música. Incluso, en la vorágine y la alegría del momento, la modelo se asomaba por la ventana superior del auto para gritar de emoción. “Subime la música, dale. Llegamos a Punta o no llegamos a punta”, se la escucha decir en una de sus stories de Instagram.Unos momentos después sucedió lo peor. Según contó la influencer, el auto chocó, provocando el vuelco y la destrucción de gran parte del vehículo. Ya más tranquilas y felices de haber llegado a su destino a salvo, las jóvenes se dirigieron a la playa para intentar relajarse después del accidente. “Chicos estamos en el mar, recargando energías. Chicos por Dios, nunca se suban al auto de un loco, porque nos dimos vuelta. me estoy riendo para no llorar”, sostuvo Pane en sus redes sociales.Acto seguido, su amiga, que también viajaba con ella, agregó: “Después de haber chocado y que se haya dado vuelta el auto. Lo tomo con humor porque es lo que me queda”. Así, las chicas buscaron distraer su mente del momento de tensión, razón por la cual asistieron a una fiesta. A través de sus redes sociales, Pane mostró diferentes momentos que compartió con sus seguidores, quienes se acercaban a pedirle una foto.