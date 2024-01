Pampita eligió a Lali Espósito para una noche de pasión y la cantante respondió

Pampita terminó haciendo una confesión hot sobre Lali Espósito entre las picantísimas preguntas que respondió, como a quién elige entre Julieta Prandi y Nicole Neumann, durante una entrevista con Juariu que la tuvo como invitada.



“Una mujer del espectáculo para pasar una noche”, indagó la influencer desde el ciclo de streaming, Rumis y la jurado de ShowMatch fue tajante al elegir a la cantante.



“¡Diosa, hot! Debe ser bárbara en la cama”, se despachó, risueña para hacer una divertida aclaración. “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres. Pero, si hay que apostar… ¿La viste bailando arriba del escenario? ¡Diosa!”, lanzó… ¡y la actriz no tardó en contestarle!



La cantante, a través de la red social X, ni lerda ni perezosa salió a contestarle.



“Che, díganle a Pampa que yo re estoy, eh”, puso, con humor junto a emojis de corazones y de “derretirse”.



Además, le devolvió el elogio y la llamó “diosa”.



La publicación de Lali superó el millón de reacciones menos de 24 horas y los fanáticos de la cantante reaccionaron a su picante comentario. “Qué lindo que seas una artista que dice lo que piensa”, señaló uno. “Del lado Lali de la vida”, escribió otra. Un tercero agregó: “Que tu brillo no lo apague nadie”. (Fuente: Ciudad)