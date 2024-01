Hijo del Pocho Lavezzi habló sobre la salud de su padre: “Dejen de inventar”

Durante la noche del sábado, comenzaron a circular rumores que indicaban que Ezequiel “Pocho” Lavezzi habría sido internado en terapia intensiva a causa de una nueva crisis. Frente a esto, su hijo salió a explicar la situación. “No tiene ninguna sobredosis”, aseguró.“Mi papá se encuentra bien y en tratamiento”, comunicó Tomás Lavezzi a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, en respuesta a la información que trascendió sobre una posible internación por sobredosis.Al respecto, el jugador de las inferiores de Unión explicó: “No tiene ninguna sobredosis y nada de eso que dicen”, por lo que pidió: “Dejen de inventar cosas que no son verdad”. La última publicación de Tomás junto a su padre fue hace tan solo tres días, cuando posteó en su cuenta de Instagram una foto abrazado a sus padres y una leyenda que reza: “¡Qué felicidad compartir con ustedes! lo más grande que tengo. Son alucinantes”.Los rumores de Lavezzi surgieron apenas dos semanas después de que haya protagonizado un confuso suceso en una fiesta en Punta del Este, que lo llevó a ser atendido en el Sanatorio Cantegril, donde llegó acompañado de su novia.El hecho sucedió el 20 de diciembre y las primeras versiones que circularon sobre el hecho indicaban que se habría sufrido una lesión, producto de una puñalada, pero Lavezzi indicó que se cortó tras una caída.En esa oportunidad, Paola Hernández, oficial de la Jefatura de la Policía de Maldonado, informó que el exjugador fue asistido en José Ignacio a las 5 de la mañana luego de participar en una fiesta. “Él mismo contó a la Policía que cuando se acostó sintió un dolor y se constató que tenía fractura de omóplato”, precisó a Infobae.Cuando llegó la emergencia móvil al lugar, constató que Lavezzi estaba fracturado y se decidió trasladarlo al Sanatorio Cantegril, ubicado a unos 30 kilómetros. La Policía tomó las declaraciones correspondientes a los testigos del lugar, a caseros y empleados para esclarecer los motivos. “Se desconocen los hechos. Se encontraba en una fiesta, cuando se fue a acostar dijo que sintió el dolor y ahí se llamó al móvil, que constató la fractura”, reiteró la vocera.Lavezzi permaneció en observación en la sala de emergencias del sanatorio puntaesteño, donde estuvo acompañado por dos mujeres. En ese momento, manifestó su intención de regresar a la Argentina, por lo que tiempo después arribó al país.El parte policial emitido por la Jefatura de Maldonado, al que accedió Infobae, detalla: “El día 20 diciembre próximo hora 05:00 concurre móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de seccional donde solicitan apoyo a La Emergencia. Al arribo del móvil se encontraba víctima Ezequiel Iván Lavezzi el cual se encontraba lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia Dr. Agustini el cual diagnostica fractura de omóplato trasladándolo a Sanatorio Cantegril. Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta”.Sobre la salud del antiguo futbolista, la subdirectora del Sanatorio Cantegril, Carmen Lorente, explicó que presentaba un “traumatismo en la clavícula”, producto de una caída, tal como aseguró en declaraciones consignadas por FM Gente. De igual forma, no necesitó ninguna intervención quirúrgica.De esta manera, Lorente indicó que los especialistas que lo atendieron controlaron su dolor e inmovilizaron su brazo. Además, presentaba otras lesiones que no eran de relevancia, pero cuya evolución fue controlada por los médicos que lo atendieron.Una semana atrás, Lavezzi reapareció públicamente en un video con el peluquero oficial de la selección argentina. El ex futbolista de 38 años se mostró sonriente en la filmación mientras lucía su flamante corte. “Estás cheto ahí”, se escucha que le dice detrás de cámara Dany Ale, el estilista de los jugadores que ganaron el Mundial de Qatar. “Sí, pero bueno. Acá estamos. Hago flequillito, mirá”, le responde el Pocho. Fuente: (Infobae)